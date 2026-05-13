Blanco, il regalo (sorprendente) di un fan. Gli dedica la tesi di laurea e la consegna al concerto: “Dirò che è mia” Durante il live al Forum di Milano il cantante bresciano ha ricevuto un regalo a dir poco inusuale da parte di un ammiratore che si è fatto largo tra la folla

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Blanco si gode l’affetto dei fan con il sold out del Forum di Milano e un regalo a dir poco inusuale. Durante il suo concerto dello scorso 11 maggio, infatti, il cantante bresciano ha ricevuto in ‘dono’ la tesi di laurea di un suo ammiratore, il quale si è fatto largo tra la folla proprio per consegnarla all’artista. Un gesto inatteso che, ovviamente, ha subito fatto il giro del web. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Blanco riceve in regalo la tesi di laurea di un fan

Recentemente tornato sulle scene con il nuovo album Ma’, Blanco sta proseguendo il suo tour nei palazzetti italiani e l’altro ieri è stata la volta di una delle tappe più ‘altisonanti’: il sold out al Forum di Assago. La performance del cantante bresciano (che stasera farà doppietta proprio a Milano) è stata ‘segnata’ da un episodio più che particolare. Durante il concerto, infatti, un fan si è fatto strada tra il pubblico in platea per arrivare al palco e consegnare un regalo a sorpresa direttamente a Blanco, Riccardo Fabbriconi all’anagrafe. "Grazie fratello" la reazione del cantante, che ha ricevuto in dono la tesi di laurea (a lui dedicata) di un ammiratore. "Io ho la terza media (…) poi strapperò la prima pagina e dirò che è mia" ha scherzato Blanco, come si può sentire nel video-siparietto che ha fatto rapidamente il giro del web.

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Il fan, Gabriele Savoldelli, neolaureato bergamasco in Scienze della comunicazione, ha ringraziato tutti per essere riuscito a farsi strada tra il pubblico per consegnare la tesi al suo idolo, ribadendo la sua gratitudine nei confronti di Blanco anche sui social per aver accolto il gesto con entusiasmo e gentilezza. "Alla fine ne è valsa la pena chiedere a metà parterre se potessi passare. Grazie a tutti" e ancora: "Ciao Richi, grazie ancora infinite per aver ricevuto la mia tesi con così tanta gioia e gentilezza". Curiosità: Blanco ha effettivamente la terza media, ma è recentemente tornato a studiare iscrivendosi al liceo di Scienze Umane.

Il tour nei palazzetti e dei festival italiani: le prossime tappe

Stasera – come detto – Blanco terrà il secondo concerto a Milano, poi il tour dei palazzetti si chiuderà il prossimo 16 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Quest’estate inizierà invece la tournée dei festival, che partirà il 29 giugno a Marostica e si chiuderà al Baia Domizia Summer Festival il 12 agosto. Di seguito tutte le date:

29 giugno 2026 – Piazza Castello / Marostica Summer Festival Volksbank – Marostica

– Piazza Castello / Marostica Summer Festival Volksbank – Marostica 21 luglio 2026 – Piazza Grande / Estate di Stelle 2026 – Palmanova

– Piazza Grande / Estate di Stelle 2026 – Palmanova 26 luglio 2026 – Villa Bellini / Sotto il Vulcano Fest – Catania

– Villa Bellini / Sotto il Vulcano Fest – Catania 2 agosto 2026 – Parco Gondar / Oversound Music Festival – Gallipoli

– Parco Gondar / Oversound Music Festival – Gallipoli 6 agosto 2026 – Anfiteatro Ivan Graziani / Alguer Summer Festival – Alghero

– Anfiteatro Ivan Graziani / Alguer Summer Festival – Alghero 9 agosto 2026 – Vibes Summer Festival – Cinquale

– Vibes Summer Festival – Cinquale 12 agosto 2026 – Baia Domizia Summer Festival – Baia Domizia

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