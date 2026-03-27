Elisa e Blanco, l'uscita che spiazza tutti: ecco il nuovo singolo 'Ricordi' (che diventerà una hit) Dopo la collaborazione con Gianluca Grignani è uscito un nuovo brano che promette di diventare una hit.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dopo mesi di silenzio, attese e qualche apparizione centellinata, Blanco è tornato sulla scena musicale con un nuovo album (Mà), un tour e alcuni singoli con cui si sta riprendendo letteralmente il palcoscenico. Dopo ‘Peggio del diavolo‘ con Gianluca Grignani, ecco che è uscito ‘Ricordi‘, un brano intenso e stratificato realizzato in collaborazione con Elisa. Non è un semplice duetto: è un incontro artistico tra due sensibilità diverse che si fondono in una narrazione emotiva profonda, capace di parlare direttamente a chi ascolta.

Secondo quanto raccontato dallo stesso artista, ‘Ricordi‘ è nato in modo spontaneo, quasi inevitabile. Blanco, mentre si trovava tra Londra e Parigi, stava lavorando a nuovi materiali in studio, cercando una direzione che fosse autentica dopo il periodo di pausa. L’idea di coinvolgere Elisa è arrivata quasi naturalmente: una figura che stima profondamente, e che per lui rappresenta un equilibrio tra tecnica e anima, tra controllo e abbandono. Il brano ha preso forma partendo da un giro di pianoforte essenziale, su cui ha iniziato a costruire una melodia fragile ma incisiva. Elisa, intervenuta in una fase successiva, ha contribuito non solo con la sua voce, ma anche con modifiche alla struttura e all’intensità emotiva del pezzo, trasformandolo in un dialogo vero e proprio.

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Di cosa parla il brano ‘Ricordi’, il singolo di Blanco ed Elisa

‘Ricordi‘ è una riflessione sul peso della memoria e sul modo in cui il passato continua a influenzare il presente. Non è nostalgia romantica, ma qualcosa di più crudo: la difficoltà di lasciare andare ciò che ci ha segnato. Il testo si muove tra immagini intime e confessioni dirette, raccontando una relazione che continua a vivere nei dettagli, nei gesti mancati, nelle parole non dette. Le due voci si alternano e si sovrappongono, rappresentando due prospettive che si rincorrono senza mai trovare una vera chiusura. Il ritornello racchiude il cuore del brano, un passaggio semplice, ma potente, che sintetizza il conflitto tra il bisogno di dimenticare e l’incapacità di farlo davvero:

"Ti ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Come uno schiaffo dentro i miei sogni

Io non voglio un’altra vita

Dimmi che non è finita…"

Il brano è contenuto nel nuovo album di Blanco, Ma‘, un progetto che segna un momento cruciale nella sua carriera. Dopo il successo travolgente degli esordi e una fase di esposizione mediatica intensa, l’artista ha scelto di fermarsi, rimettere a fuoco la propria identità e tornare con un lavoro più consapevole. Questo disco non è pensato per inseguire hit immediate, ma per costruire un racconto coerente. I temi ricorrenti sono la fragilità, la crescita personale, il rapporto con la fama e la difficoltà di restare autentici sotto pressione. Musicalmente, si percepisce una maggiore ricerca: arrangiamenti più curati, meno istintivi ma più profondi.

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