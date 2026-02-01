Blanco nudo sui social è un giallo, la vecchia foto, la nuova hit e la confessione: “Un momento di confusione” Blanco è finito recentemente nell'occhio dei ciclone per un'immagine pubblicata sul suo profilo social davvero particolare, ora si scopre che lo scatto era vecchio

Nelle ultime ore Blanco è finito nell’occhio del ciclone per una foto che ha pubblicato sul suo profilo social, che ha inevitabilmente scatenato non poche discussioni e generato curiosità. Il cantante, infatti, si trova in ospedale ed è completamente nudo, con l’unica accortezza di avere schermato le sue parti intime per evitare che potesse esserci una censura da parte di Instagram.

Un gesto simile ha messo in allarme sulle sue condizioni di salute, oltre a spingere a chiederci quale potesse essere la motivazione dietro uno scatto simile. Ora tutto sta diventando più chiaro.

Blanco e la foto in ospedale: ecco cosa sta accadendo

La foto pubblicata da Blanco aveva subito fatto pensare che il cantante fosse in ospedale, pur non avendo un abbigliamento tipico di chi si trova in queste condizioni. I più attenti hanno infatti notato al suo polso il classico braccialetto che viene consegnato a chi è ricoverato e il letto disfatto alle sue spalle. A corredo lui aveva pubblicato una didascalia che aveva contribuito ad alimentare le preoccupazioni su di lui perché particolarmente emblematica: "Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori", si legge

La realtà è per fortuna un’altra, cosa che non può che fare piacere ai suoi tanti fan.

Come riportato da ‘Fanpage’, infatti, lo scatto è di repertorio, anche se appare difficile collocarlo con precisione a livello temporale. Non è escluso possa risalire a un periodo passato in cui lui era stato effettivamente in ospedale per problemi di salute.

Tutto era avvenuto nel 2022, anno in cui lui era stato vittima di un incidente che lo aveva costretto a osservare un periodo di stop dagli impegni che aveva già predisposto per cercare di riprendersi al meglio. C’è chi sostiene che il cantante sia in una fase di profonda riflessione nonostante la giovane età, evidenziata anche dai titoli e dai testi di alcune delle sue ultime canzoni, "Piangere a 90" e "Maledetta rabbia". "Non sento più il brivido", "E sento il vuoto"

Lui stesso non aveva nascosto recentemente di essere in una fase particolare della sua esistenza: "A ottobre dell’anno scorso ho vissuto un periodo di confusione, non che ora sia tutto chiaro, però quella era la confusione più totale emotivamente. Ora è il momento di riprendersi e far uscire cose. Ogni tanto bisogna stare male". Questa teoria può essere confermata anche dal suo ultimo singolo, "Anche a vent’anni si muore", uscito pochi giorni fa, che smentisce chi ritiene che i ragazzi siano solo attenti a se stessi e poco inclini a pensare al futuro e a quello che accade attorno a loro.

L’idea di non limitare il suo interesse alla musica era poi stata evidente anche solo un paio di settimane fa, quando l’artista aveva stupito tutti con una dichiarazione inaspettata: rimettersi sui libri e studiare per prendere il diploma. Il bresciano, infatti, aveva interrotto gli studi a 18 anni dopo avere ottenuto il suo primo contratto discografico,, per questo l’ex vincitore del Festival di Sanremo si è iscritto al Liceo delle Scienze Umane.

