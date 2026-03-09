Blanco è sempre più intimo, l'annuncio del nuovo album spiazza: "Se domani non mi sveglio ci faranno un bel film…" Il cantautore bresciano ha fatto sapere sui social che domani uscirà un nuovo disco: "C’ho messo l’anima".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Il conto alla rovescia è partito sui social e i fan sono già in fermento. Blanco ha scelto ancora una volta Instagram per alimentare l’attesa attorno al suo nuovo progetto discografico, anticipando che titolo e data di uscita del prossimo album saranno svelati il 10 marzo 2026 alle 12. L’annuncio è arrivato con un post semplice ma carico di significato, in perfetto stile del cantautore bresciano: poche parole, un testo intenso, un’immagine d’impatto e il mistero che da sempre accompagna la sua comunicazione. Una strategia che ha subito acceso i commenti dei follower, curiosi di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della carriera dell’artista dopo il successo dei lavori precedenti, ma anche dopo i periodi bui vissuti.

Blanco torna dopo tre anni: il nuovo album annunciato via social

Il nuovo disco rappresenta un passaggio importante per Blanco. Arriverà infatti a circa tre anni dal precedente album ‘Innamorato‘, pubblicato nel 2023, e segnerà il ritorno ufficiale del cantautore con un progetto completo dopo un periodo di pausa discografica. Negli ultimi mesi l’artista aveva già iniziato a costruire il terreno attorno al nuovo lavoro, facendo uscire una serie di singoli che hanno anticipato la direzione musicale del progetto. Tra questi spiccano ‘Piangere a 90‘, ‘Maledetta rabbia’ e il più recente ‘Anche a vent’anni si muore’, pubblicato a gennaio 2026, uniti anche a diversi post in cui raccontava di sentire la mancanza del suo pubblico: "Sono 3 anni di stop, sono 3 anni

che non salgo su un palco, e nonostante gli errori ho ancora voglia di

spaccare tutto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Brani che raccontano, con la consueta intensità emotiva della sua scrittura, le fragilità e le contraddizioni della crescita. Proprio ‘Anche a vent’anni si muore’, annunciato anch’esso sui social con un breve video teaser, affronta il tema della crisi personale e del passaggio all’età adulta, tra sogni, paure e disillusione. Ora, con l’arrivo dell’album (titolo ancora top secret), Blanco chiude un cerchio e forse, proprio la canzone del post scelto per dare la notizia, è quella che lo spaventava di più: "1 pezzo in particolare mi fa male e non so come sarà cantarlo davanti ad altre persone. Mi fa paura però serve", scriveva sempre su Instagram nei giorni scorsi.

Parole che hanno contribuito ad aumentare l’aspettativa attorno a un lavoro che, secondo molti osservatori, potrebbe rappresentare una fase più matura e intima della sua carriera artistica. E, proprio le prime frasi che emergono dal brano pubblicato, sembrano andare su questa strada, grazie a strofe come queste:

E sono la polizia alle quattro del mattino

stavo facendo casino perché

volevo starti vicino anche se

tu non sai cosa ho passato ho bisogno di rumore

Dio ascoltami un minuto

oppure sparerò al sole

va bene così

se domani non mi sveglio

ci faranno un bel film E c’hai ragione sempre tu ma

io non mi voglio bene

Potrebbe interessarti anche