Blanco infiamma il palco a Torino: l'esibizione da brividi, la scaletta e l'annuncio della rottura con Martina Valdes Un live potentissimo, carico di emozioni e significati nascosti, culminato con la rivelazione inaspettata sulla relazione finita con la storica fidanzata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Torino si è ritrovata travolta da un’ondata di energia difficile da contenere, quando Blanco ha trasformato l’Inalpi Arena in qualcosa che andava ben oltre un semplice concerto. Sin dalle prime note si è capito sarebbe stata una serata speciale: un flusso continuo di adrenalina, sudore e autenticità, capace di coinvolgere ogni singola persona presente. Il tour 2026 sembra segnare una tappa decisiva nel percorso dell’artista, che oggi appare più consapevole, più diretto, ma soprattutto ancora più connesso al suo pubblico.

Blanco porta uno spettacolo unico a Torino: tra istinto e maturità

Sul palco, Blanco ha portato quella miscela ormai riconoscibile fatta di istinto puro e fragilità esposta senza filtri. I brani più energici si sono alternati a momenti quasi sospesi nel tempo, in cui la voce graffiante diventava l’unico elemento capace di riempire lo spazio, riducendo la distanza tra l’artista e i fan. Rispetto ai tour precedenti, è evidente un salto anche dal punto di vista visivo: luci, scenografie e ritmo dello spettacolo contribuiscono a costruire un’esperienza immersiva, ma senza mai togliere centralità alla performance. Blanco non interpreta le sue canzoni, ma le vive e attraversa, consumandole davanti al pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Blanco e la frase ambigua sulla relazione terminata con Martina Valdes

A rendere la serata ancora più intensa è stato un momento destinato a far discutere i fan. Durante l’esecuzione di Innamorato, Blanco si è fermato per rivolgersi al pubblico con parole che hanno immediatamente acceso l’attenzione: "Spero voi abbiate qualcuno che amate a cui dedicarla", per poi aggiungere, dopo una breve pausa, "Io non posso più farlo". Una frase che nonostante voglia evitare il discorso diretto, risulta abbastanza chiara, e che molti hanno interpretato come una conferma della fine della relazione con Martina Valdes.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno: già nelle scorse settimane erano emersi segnali di distanza, tra dichiarazioni ambigue e cambiamenti nel tono dei suoi brani più recenti. Canzoni come Maledetta Rabbia raccontano un sentimento diverso, più ruvido, attraversato da vuoti e mancanze. E proprio a Torino, quella dimensione privata sembra essere emersa con una chiarezza nuova. Intanto però il sold-out dell’Inalpi Arena è la dimostrazione che la di fuori della vita amorosa, il cantante ha sicuramente trovato la sua dimensione, più consapevole e profonda rispetto al passato, come il momento divisivo dell’esibizione a Sanremo. Che magari questo sia un primo mattone per ricostruire la sua vita anche in altri ambiti? Noi ce lo auguriamo.

La scaletta completa del concerto a Torino

Intro

Ti Voglio Bene Uomo

L’Isola Delle Rose

Paraocchi

Ladro Di Fiori

Anche A 20 Anni Si Muore

Finchè Non Mi Seppelliscono

Fuori Dai Denti

Sai Cosa C’È

Maledetta Rabbia

Peggio Del Diavolo

Belladonna

Lucciole

Piangere A 90°

Un Briciolo Di Allegria

Ricordi

Intro + La Canzone Nostra

Nostalgia

Los Angeles

Blu Celeste

Woo

Pornografia

Notti In Bianco

15 Dicembre

Innamorato

Mi Fai Impazzire

Brividi

Un Posto Migliore

Mà

Potrebbe interessarti anche