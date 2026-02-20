Blanco (in mutande) scrive ai fan: “Sta arrivando un disco importante”, l'annuncio dopo 3 anni di stop Il cantante ha pubblicato un carosello su Instagram con alcune foto ‘particolari’ e una lettera diretta ai fan dove racconta l’emozione per il nuovo progetto.

Blanco, classe 2003, è ad oggi è uno dei cantautori più influenti della scena pop/trap, e a dimostrazione di questo troviamo i suoi ultimi grandi successi, compresa la vittoria del Festival di Sanremo nel 2022 con Brividi in coppia con Mahmood. Per la gioia dei suoi tantissimi fan, Blanco sta ora per tornare con il suo terzo album, e lo ha ricordato proprio lui pubblicando sui social un’immagine che non è certo passata inosservata, unita ad una lettera per i suoi fan nella quale ha raccontato a cuore aperto l’emozione di questo nuovo progetto musicale: scopriamo qualche dettaglio in più.

Blanco, foto in mutande e lettera ai fan: "Sta arrivando un disco importante"

Anche oggi Blanco è tornato a stupire i suoi tanti fan pubblicando sui social un carosello di immagini che è stato preso d’assalto tra like e commenti in pochissimi minuti. La prima immagine ritrae il cantante in mutande fotografato da dietro, una sorta di proseguimento della foto in cui si presentava nudo già pubblicata un po’ di tempo fa, ovviamente con le parti intime sapientemente pixellate. Ma ad attirare ancor più l’attenzione dei fan è stata la lettera scritta da Blanco a corredo delle immagini, nella quale ha espresso tutte le sue paure ed emozioni per l’uscita di questo nuovo progetto musicale.

"Sono emozionato, sta arrivando un disco importante. Sono felice, vuoto e leggero. Vi ho detto tutto in maniera estremamente sincera, 1 pezzo in particolare mi fa male e non so come sarà cantarlo davanti ad altre persone. Mi fa paura però serve. Altri non vedo l’ora di saltare come un bastardo e lanciarmi in mezzo alle mamme. Sono 3 anni di stop, sono 3 anni che non salgo su un palco, e nonostante gli errori ho ancora voglia di spaccare tutto. Un abbraccio. Ci sono", ha rivelato il cantante Bresciano a cuore aperto.

Blanco, terzo disco in arrivo (dopo 3 singoli di successo)

Il terzo album di Blanco è ormai attesissimo dai fan, che negli ultimi mesi hanno però avuto modo di ascoltare tre dei singoli che saranno contenuti in questo nuovo progetto musicale. Parliamo dei brani Piangere a 90, Maledetta rabbia, Anche a vent’anni si muore: tre successi che ad oggi sono già riusciti a registrare su Spotify rispettivamente 35 milioni di stream, 19 milioni di stream e 3,5 milioni di ascolti. E se questo è solo l’inizio, il nuovo disco di Blanco, di prossima uscita, non potrà che essere un ulteriore grandissimo successo.

