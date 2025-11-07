Blanca 4, la Rai è pronta ma Maria Chiara Giannetta frena: allarme in corso per la fiction Dopo il grande successo della terza stagione, la rete ha già annunciato un quarto capitolo, mentre l’attrice protagonista ha espresso molti dubbi a riguardo.

La terza stagione della fiction Blanca con Maria Chiara Giannetta nei panni della stravagante consulente di polizia ipovedente è giunta a termine da pochissimo. Per la gioia dei tantissimi telespettatori, la Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha già annunciato l’intenzione di portare sul piccolo schermo una quarta stagione. Allo stesso tempo, però, la protagonista Maria Chiara Giannetta non sembrerebbe essere del tutto convinta. Il motivo? Scopriamolo.

Blanca 4, la Rai conferma la nuova stagione ma Maria Chiara Giannetta frena

L’ultima puntata di Blanca 3 ha ottenuto un enorme successo incollando allo schermo oltre 4,2 milioni di spettatori. Davanti a un tale risultato, la Rai non ha potuto fare altro che confermare subito l’intenzione di creare anche una quarta stagione e permettere al pubblico di vedere ancora una volta le avventure emozionanti di vita e carriera di Blanca Ferrando. Ad avere più remore su una nuova stagione sarebbe invece la protagonista Maria Chiara Giannetta, la quale ha rivelato di non essere del tutto sicura di voler continuare senza una base narrativa davvero coerente e forte.

In altre parole, Maria Chiara Giannetta ha svelato di essere disposta a ‘riportare in scena’ Blanca ancora una volta solo con la garanzia di poter dare al suo personaggio una certa "dignità". Nel corso di un’intervista a Ciak Generation, l’attrice ha infatti affermato: "Credo che bisogna dare sempre dignità ai personaggi, alle storie. Non siamo in un reality show, non ci interessa vedere un documentario, non ci interessa andare morbosamente a vedere cosa fanno tutti i giorni nella loro vita. Devo pensare se questo personaggio ha ancora qualcosa da dire".

Blanca 3, il finale aperto soddisfa il pubblico a metà

In tutto questo è doveroso sottolineare anche che il grande finale della terza stagione ha regalato al pubblico il tanto agognato lieto fine, se così possiamo dire perché, probabilmente proprio in favore di un’eventuale stagione futura, alcuni dettagli sono comunque rimasti in sospeso. I telespettatori desiderano sapere cosa accadrà a Blanca in futuro, soprattutto ora che nella sua vita c’è anche un figlio.

Ma, allo stesso tempo, i dubbi di Maria Chiara Giannetta non sono certo infondati, dato che portare avanti una storia senza le giuste idee di base potrebbe risultare una vera e propria forzatura rischiando, come accaduto anche per altri progetti seriali, di stancare il pubblico o addirittura di ribaltare il successo di una serie che fino ad ora non ha sbagliato un colpo. La speranza è dunque che gli autori e gli sceneggiatori siano in grado di trovare un’idea realmente forte e coerente per l’amatissima Blanca Ferrando, in modo che possa tornare con una storia più che dignitosa.

