Blanca 3, i social impazziscono per Liguori e Ferrando: "Queste scene mi fanno sciogliere"
La terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta sta facendo impazzire il web: "Siamo qui fino all'ultimo minuto dell'ultima puntata".
Blanca 3 è da record. Ieri sera, lunedì 20 ottobre 2025, la quarta puntata della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, ha catturato l’attenzione di 3 milioni e 915mila spettatori, conquistando il 23,9% di share. Questi dati hanno messo ancora una volta nell’angolo Canale 5, in scena la quarta diretta del Grande Fratello, visto solo da 1 milione e 873mila spettatori, e il 14,2% di share.
Sebbene questi risultati parlino da soli, Blanca ha spopolato anche sui social, dove i fan della serie si sono riversati per commentare le nuove dinamiche tra i personaggi, facendo soprattutto il tifo per la protagonista e Michele Liguori, alle prese con un colpo di scena che potrebbe anche allontanarli per sempre. Blanca Ferrando, infatti, ha rivelato all’ispettore di essere incinta. Il padre del bambino che aspetta è Domenico Falena, l’uomo con cui ha vissuto una sola notte di passione. Questa rivelazione potrebbe compromettere il rapporto tra Liguori e Blanca, oppure potrebbe rafforzarlo ulteriormente, cosa che tutti i fan sui social sperano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Blanca è incinta e i social sognano Liguori papà: "È pronto a crescere Fagiolino pure se non è lui il padre"
La gravidanza di Blanca, nella terza stagione della serie, potrebbe alterare di molto gli equilibri tra la protagonista e Michele Liguori, ma anche quelli con il suo pubblico. Ferrando è spaventata da quello che l’aspetta, e l’ispettore pare pronto a starle vicino, nonostante il figlio non sia suo. La sensibilità di questo personaggio sta diventando sempre più centrale e amata dai telespettatori che stanno imparando ad apprezzarlo sempre di più. E se per qualcuno Blanca appare troppo concentrata su se stessa, a tratti quasi egoista, la maggior parte degli utenti sui social fanno il tifo per la coppia, sperando che Michele cresca quel bambino come suo e che trionfi l’amore.
"Liguori che sta dimostrando tutto l’amore che prova per Blanca. Nonostante sa che è incinta di 1altro, Nonostante lei le ha detto che nn vuole stare insieme a lui. Lui continua a stare con lei a dirle che andrà tutto bene e che nn la lascerà mai sola", "‘I figli sono di chi li cresce’ E QUINDI FORZA SU DAJE", "Liguori noi siamo qui per te fino all’ultimo minuto dell’ultima puntata", "E niente queste scene tra Blanca e Liguori mi fanno sciogliere", "Io lo sapevo che voi volevate darci delle gioie, grazie per questa scena, lei che finalmente si fida e si fa vedere vulnerabile, lui che non scappa e rimane lì", si legge tra i tanti commenti su X di chi spera che tutto tra Blanca e Liguori finisca per il meglio.
Potrebbe interessarti anche
Blanca 3, la prima puntata fa piangere. La reazione dei fan: “Non può essere lui”
Il debutto della terza stagione dell’amata serie Rai ha suscitato la protesta di mol...
Rai, Blanca 3 parte col dubbio: Maria Chiara Giannetta e l’ombra sul futuro della serie. Perché
La protagonista della fiction, al via con la terza stagione il 29 settembre, ha mess...
Programmi tv, cosa vedere oggi 13 ottobre: Teo Mammucari sempre più 'spaesato' contro Simona Ventura in crisi
Tra la tensione di Blanca, le dinamiche del Grande Fratello e il viaggio ironico di ...
Maria Chiara Giannetta torna su RaiPlay ma dice addio al suo cane
La stagione 3 di Blanca è attesissima e porterà con sé diversi cambiamenti, dalla re...
Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce
Tutto pronto per il grande ritorno dell’amata fiction Rai che vede protagonista una ...
Ascolti tv Grande Fratello, i 3 motivi del crollo: così Simona Ventura è affondata contro Blanca 3 (e ora rischia)
La seconda puntata del reality show di Canale 5 è piombata al 15,5% di share dopo il...
Ascolti tv ieri (20 ottobre): il Grande Fratello affonda, Blanca 3 dilaga, De Martino copia Scotti ma non basta
Il reality di Canale 5 si ferma al 14,2% di share, la fiction con Maria Chiara Giann...
Programmi tv, cosa vedere oggi 20 ottobre, Corrado Augias scomoda Trump contro Simona Ventura: che succede
Tre programmi, tre mondi diversi: tra le emozioni di Blanca, le riflessioni di La to...