Blanca 3, i social impazziscono per Liguori e Ferrando: "Queste scene mi fanno sciogliere"

La terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta sta facendo impazzire il web: "Siamo qui fino all'ultimo minuto dell'ultima puntata".

Blanca 3 è da record. Ieri sera, lunedì 20 ottobre 2025, la quarta puntata della terza stagione della serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, ha catturato l’attenzione di 3 milioni e 915mila spettatori, conquistando il 23,9% di share. Questi dati hanno messo ancora una volta nell’angolo Canale 5, in scena la quarta diretta del Grande Fratello, visto solo da 1 milione e 873mila spettatori, e il 14,2% di share.

Sebbene questi risultati parlino da soli, Blanca ha spopolato anche sui social, dove i fan della serie si sono riversati per commentare le nuove dinamiche tra i personaggi, facendo soprattutto il tifo per la protagonista e Michele Liguori, alle prese con un colpo di scena che potrebbe anche allontanarli per sempre. Blanca Ferrando, infatti, ha rivelato all’ispettore di essere incinta. Il padre del bambino che aspetta è Domenico Falena, l’uomo con cui ha vissuto una sola notte di passione. Questa rivelazione potrebbe compromettere il rapporto tra Liguori e Blanca, oppure potrebbe rafforzarlo ulteriormente, cosa che tutti i fan sui social sperano.

Blanca è incinta e i social sognano Liguori papà: "È pronto a crescere Fagiolino pure se non è lui il padre"

La gravidanza di Blanca, nella terza stagione della serie, potrebbe alterare di molto gli equilibri tra la protagonista e Michele Liguori, ma anche quelli con il suo pubblico. Ferrando è spaventata da quello che l’aspetta, e l’ispettore pare pronto a starle vicino, nonostante il figlio non sia suo. La sensibilità di questo personaggio sta diventando sempre più centrale e amata dai telespettatori che stanno imparando ad apprezzarlo sempre di più. E se per qualcuno Blanca appare troppo concentrata su se stessa, a tratti quasi egoista, la maggior parte degli utenti sui social fanno il tifo per la coppia, sperando che Michele cresca quel bambino come suo e che trionfi l’amore.

"Liguori che sta dimostrando tutto l’amore che prova per Blanca. Nonostante sa che è incinta di 1altro, Nonostante lei le ha detto che nn vuole stare insieme a lui. Lui continua a stare con lei a dirle che andrà tutto bene e che nn la lascerà mai sola", "‘I figli sono di chi li cresce’ E QUINDI FORZA SU DAJE", "Liguori noi siamo qui per te fino all’ultimo minuto dell’ultima puntata", "E niente queste scene tra Blanca e Liguori mi fanno sciogliere", "Io lo sapevo che voi volevate darci delle gioie, grazie per questa scena, lei che finalmente si fida e si fa vedere vulnerabile, lui che non scappa e rimane lì", si legge tra i tanti commenti su X di chi spera che tutto tra Blanca e Liguori finisca per il meglio.

