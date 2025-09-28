Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Blanca 3, Maria Chiara Giannetta torna con nuove sfide personali: cosa vedremo

La terza stagione sta per partire e la nuova trama è affascinante: ma se avete scordato qualcosa, per ripassare gli episodi precedenti c'è sempre RaiPlay.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Blanca 3 torna lunedì 29 settembre su Rai 1, e questa volta sarà diversa, più vulnerabile, con ombre nuove da affrontare, un amore irrisolto, e un mistero che la costringe a cambiare pelle.

Se vuoi partire col piede giusto conviene rinfrescarti la memoria sugli episodi già usciti, tutti disponibili in streaming su RaiPlay e gratuitamente. È il modo migliore per rientrare nel mondo di Blanca, per capire come è arrivata fin qui, prima dei nuovi casi della terza, attesissima stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tanti i cambiamenti importanti in questa nuova fase della protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta e se vuoi saperne di più guarda il Video!

Potrebbe interessarti anche

Maria Chiara Giannetta

Rai, Blanca 3 parte col dubbio: Maria Chiara Giannetta e l’ombra sul futuro della serie. Perché

La protagonista della fiction, al via con la terza stagione il 29 settembre, ha mess...
Maria Chiara Giannetta su RaiPlay con Blanca 3

Maria Chiara Giannetta torna su RaiPlay ma dice addio al suo cane

La stagione 3 di Blanca è attesissima e porterà con sé diversi cambiamenti, dalla re...
Hotel Costiera, Pierpaolo Spollon nel cast della serie in uscita su Prime Video

Prime Video regala emozioni: due star italiane in una serie Tv che vi terrà incollati allo schermo

Tre star italiane, tra cui Maria Chiara Giannetta, nel cast di una serie super intri...
Jesse Williams e Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta, altro che Don Matteo: ha conquistato un divo bellissimo

Ex marine, scomparse misteriose e hotel di lusso: Hollywood arriva in Costiera Amalf...
Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico fanno coppia dopo Don Matteo: la commedia delle emozioni è su Disney+

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta fanno sognare dopo Don Matteo: emozioni incredibili nel film su Disney+

La coppia rivelazione delle ultime stagioni della fortunata fiction Rai è in streami...
Maria Chiara Giannetta Video

Maria Chiara Giannetta non è solo Blanca: le nuove serie Tv in arrivo con l'attrice

Nell'autunno 2025 tanti nuovi lavori: da Rosa Elettrica a Hotel Costiera, due serie ...
Le fiction Rai autunno 2025 video

Fiction Rai, in autunno boom di emozioni, kolossal e storie vere: da Blanca a Cuori 3, passando per Un Professore

Nei prossimi mesi la Tv pubblica ci regalerà delle perle: arriva Sandokan con Can Ya...
La ricetta della felicità

La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce

La serie con Cristiana Capotondi andrà in onda stasera, 25 settembre 2025, con i pri...
Serie TV in streaming ambientate in Italia

Le piattaforme streaming amano l'Italia: 5 serie TV di successo che lo dimostrano

Il made in Italy è sempre più presente sulle piattaforme streaming, tra location e c...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Simone Montedoro

Simone Montedoro
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon
Lucrezia Guidone

Lucrezia Guidone

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963