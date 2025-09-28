Blanca 3, Maria Chiara Giannetta torna con nuove sfide personali: cosa vedremo La terza stagione sta per partire e la nuova trama è affascinante: ma se avete scordato qualcosa, per ripassare gli episodi precedenti c'è sempre RaiPlay.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Blanca 3 torna lunedì 29 settembre su Rai 1, e questa volta sarà diversa, più vulnerabile, con ombre nuove da affrontare, un amore irrisolto, e un mistero che la costringe a cambiare pelle.

Se vuoi partire col piede giusto conviene rinfrescarti la memoria sugli episodi già usciti, tutti disponibili in streaming su RaiPlay e gratuitamente. È il modo migliore per rientrare nel mondo di Blanca, per capire come è arrivata fin qui, prima dei nuovi casi della terza, attesissima stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tanti i cambiamenti importanti in questa nuova fase della protagonista interpretata da Maria Chiara Giannetta e se vuoi saperne di più guarda il Video!

Potrebbe interessarti anche