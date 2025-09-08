Maria Chiara Giannetta torna su RaiPlay ma dice addio a Linneo La stagione 3 di Blanca è attesissima e porterà con sé diversi cambiamenti, dalla regia alla sceneggiatura, passando per il cast e persino per il "nuovo Linneo"

La stagione 3 di Blanca sta per approdare su Rai 1 e in streaming su RaiPlay e porterà con sé diverse novità. Sempre presente, nei panni dell’omonima protagonista, Maria Chiara Giannetta, giovane consulente della polizia ipovedente. Al suo fianco, però, non ci sarà il fidato cane guida Linneo, ma un nuovo compagno a quattro zampe. Tra le new entry anche Domenico Diele e Matilde Gioli. A far da cornice alle indagini di Blanca, ovviamente, avremo ancora la città di Genova. Alla regia, invece, subentra Nicola Abbatangelo, giovane regista proveniente dal mondo del musical che porterà un punto di vista innovativo alla serie.

Blanca 3, il doloroso saluto a Linneo

Come accennato, tra le principali novità per la stagione 3 di Blanca ci sarà il doveroso (e doloroso) saluto a Linneo. "Linneo, il cane guida di Blanca, non ci sarà più. Mi dispiace tantissimo dirlo", ha confidato in prima persona Giannetta. "Sarà sostituito da un altro cane, che per ora si chiama semplicemente ‘Cane 3’. Blanca fa fatica a dargli un nome, perché è come dare spazio a un’emozione nuova. È una ferita aperta". Si tratta di un cambio doloroso, specialmente per chi ha seguito la serie sin dalla prima stagione, ma anche necessario. Perchè, come spiegano gli autori, servirà a rimettere "Blanca al centro". "Blanca dovrà chiedersi se può ancora ‘vedere’ senza i suoi occhi, perché Linneo per lei era questo. Quel dolore non è universale, è solo suo. È un tema che, in questa stagione, la rende più protagonista che mai", hanno spiegato.

Nuovi personaggi e un nuovo triangolo amoroso

Tra le novità più intriganti, rivelano i diretti interessati, ci sarà un triangolo amoroso, che coinvolgerà i personaggi di Blanca, una new entry maschile interpretata da Domenico Diele e una femminile col volto di Matilde Gioli. Niente più sogni di liaison tra Blanca e Michele Liguori, quindi. "Liguori [Giuseppe Zeno] ha scelto un’altra, mentre il personaggio di Diele è un uomo che ha perso la sua donna ed è alla ricerca del figlio. Blanca e lui si trovano e aprono una nuova possibilità, forse amorosa, forse solo emotiva".

Mario Ruggeri, tra gli sceneggiatori della serie, ha spiegato come il tono sia cambiato grazie all’ingresso nello staff di nuove sceneggiatrici: "Questa stagione ha una sensibilità più femminile. Il mix tra crime e sentimento è più bilanciato. Continuiamo a raccontare storie realistiche – quest’anno si parla del mondo dei contractor, gli uomini armati che lavorano sulle navi per difenderle dalla pirateria – ma anche Blanca divisa tra due uomini. E poi, la disabilità: resta un perno fondamentale".

Dove vedere le stagioni di Blanca in streaming?

In attesa della stagione 3 di Blanca, che dovrebbe arrivare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, potete recuperare le prime due stagioni della serie, disponibili in streaming gratuito su RaiPlay.

