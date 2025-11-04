Blanca 3, il finale tra romanticismo e polemiche divide i social: "Troppo". Ecco cosa ha acceso l'ira dei fan Tra dichiarazioni d’amore, addii sfiorati e qualche malumore social, ecco come si è chiusa la terza stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta.

Il gran finale della terza stagione di Blanca, andato in onda su Rai 1, ha mantenuto le promesse regalando emozioni, suspense e quel tocco di romanticismo che il pubblico aspettava da tempo. Dopo settimane di indagini, drammi personali e colpi di scena, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha tirato le somme lasciando aperta la porta al futuro.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Blanca

L’episodio conclusivo, intitolato "Il bambino", ha sciolto il mistero sul rapimento del figlio di Vania, vittima di un traffico di minori. Domenico, ferito e in fin di vita, si trova coinvolto in una verità dolorosa: il piccolo non è suo figlio, ma del marito di Vania, ucciso in passato durante un’operazione. Straziato dal senso di colpa, tenta di rimediare ma viene respinto dalla donna.

Nel frattempo, Blanca si ritrova in grave pericolo dopo essere stata rapita, ma grazie al sacrificio di Eva riesce a salvarsi insieme al bambino. Tutto sembra perduto finché Michele Liguori, creduto colpevole, non interviene a riscattarsi. E proprio lui, pronto a partire per Roma, sceglie invece di restare a Genova e dichiarare finalmente il suo amore a Blanca. La scena finale, con i due in barca al tramonto, suggella il lieto fine che tutti sognavano: un nuovo inizio per loro, il bambino e l’immancabile Cane 3.

Applausi e critiche online

Sui social è esplosa la gioia dei fan: "Tutto quello che aspettavamo!", "Finalmente Blanca e Liguori insieme!", scrivono in tanti. La scena romantica tra i protagonisti è stata accolta con entusiasmo e molti chiedono già la quarta stagione, sperando in una storia d’amore stabile e felice.

Ma non sono mancate le polemiche. Alcuni spettatori hanno giudicato la trama del traffico di bambini "confusa e poco approfondita", altri hanno criticato i toni troppo drammatici o l’uso eccessivo di parolacce che, a detta di qualcuno, hanno appesantito la narrazione. "Bellissimo finale, ma stagione debole", scrive un utente, mentre un altro lamenta: "Troppa carne al fuoco, finale affrettato". Il pubblico, insomma, si divide tra chi applaude la chiusura perfetta e chi avrebbe voluto un intreccio più coerente.

Blanca 4 già confermata e dove vedere le puntate precedenti

Nonostante le critiche, Blanca 3 è stata un trionfo di ascolti e la Rai ha già confermato la quarta stagione. Le nuove puntate sono in fase di scrittura e, secondo le prime indiscrezioni, arriveranno non prima del 2027.

Chi si fosse perso il finale o volesse rivedere l’intera serie può recuperare tutte le puntate – comprese le prime due stagioni – in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma on-demand della Rai. Con un finale dolce-amaro e una nuova stagione all’orizzonte, Blanca conferma di essere una delle fiction più amate – e discusse – della tv italiana.

