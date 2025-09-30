Blanca 3, la prima puntata fa piangere. La reazione dei fan: “Non può essere lui”
Il debutto della terza stagione dell’amata serie Rai ha suscitato la protesta di molti spettatori che sul web hanno innescato una vera e propria polemica.
La terza stagione di Blanca ha debuttato su Rai 1 con una prima puntata ricca di colpi di scena, alcuni dei quali non sono particolarmente piaciuti ai telespettatori. Parliamo prima di tutto della morte di Linneo, l’adorato cane guida della protagonista, che vede al suo posto l’arrivo di un altro fedele amico a quattro zampe chiamato Cane 3. Ma ciò che ha destabilizzato ancor di più i fan della serie è stata la scoperta dell’inaspettata gravidanza di Blanca, che sul web ha generato una vera e propria polemica: scopriamo di più.
Blanca 3, cosa è successo nella prima puntata
La prima puntata di Blanca 3 ci ha mostrato la protagonista, Blanca Ferrando, alle prese con una perdita importante. Linneo, il suo inseparabile cane guida, non c’è più. È un addio che non riesce ancora ad accettare, e che lascia Blanca smarrita, vulnerabile come non l’abbiamo mai vista prima. Le sue certezze vacillano. Quando Blanca viene affiancata da un nuovo cane guida (che lei per ora si ostina a chiamare solo Cane 3) inizia per lei un percorso delicato.
Intanto, in commissariato la vita va avanti e tra i protagonisti ritroviamo Michele Liguori. L’ispettore prosegue la relazione con Veronica, ma forse solo per abitudine. I sentimenti che ha per Blanca non sono spariti, sono solo sospesi. Lei stessa li avverte, come un’eco lontana che ogni tanto si fa sentire. In scena ritornano anche Lucia, Stella, il padre Leone, e ovviamente il vicequestore Bacigalupo: tutto è cambiato anche per loro, perché la Blanca che conoscevano ha perso una parte di sé. Poco dopo l’inizio della puntata, il commissariato è chiamato a investigare su due vicende che si intrecciano: l’omicidio di Valya, una suora proveniente dall’Ucraina, e la misteriosa scomparsa di un bambino.
Nel corso delle indagini, Blanca incontra Domenico Falena, contractor specializzato in sicurezza navale. I due diventano inevitabilmente complici e l’attrazione li porta a passare insieme una notte d’amore, dopo la quale Blanca scopre di essere incinta.
Blanca 3, le reazioni del web alla prima puntata: "Non può essere lui"
La gravidanza di Blanca, che sembrerebbe essere appunto incinta di Domenico Falena, ha letteralmente scatenato i fan della serie, incapaci di accettare questo nuovo sviluppo e la fine dell’amore tra la protagonista e l’ispettore Liguori. "Ma il padre non può essere Falena! Blanca ha guardato il calendario e con Falena è stata 1/2 giorni prima di fare il test!", si legge in un commento social. E ancora: "E chi se l’aspettava Blanca incinta? Ma se proprio doveva aspettare un bambino il padre doveva essere Liguori", "Io non ho parole! Ma proprio non vogliono Blanca e Liguori insieme?".
Non rimane che guardare le prossime puntate per scoprire cosa succederà, mentre è sempre possibile rivedere le stagioni precedenti e la prima puntata della terza stagione in streaming su RaiPlay.
