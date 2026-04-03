Blake Lively, il giudice stronca le accuse choc contro Baldoni: cosa resta del caso che continua a scuotere Hollywood
Il tribunale respinge gran parte delle accuse di Blake Lively contro Justin Baldoni: resta solo un frammento del caso che continua a far parlare Hollywood.
La faida tra Blake Lively e Justin Baldoni, scoppiata sul set di It Ends With Us, adattamento del bestseller di Colleen Hoover, continua a far parlare Hollywood. L’attrice ha accusato l’attore di molestie sessuali e di un ambiente di lavoro tossico, mentre lui ha sempre negato tutto e ha parlato di campagna diffamatoria coinvolgendo anche Ryan Reynolds e Taylor Swift. Da allora la vicenda è stata segnata da accuse, denunce e speculazioni mediatiche. Ora ci sono delle novità che riguarda proprio questa vicenda: stando alle ultime notizie, un giudice avrebbe respinto gran parte delle accuse mosse da Lively contro Baldoni.
Blake Lively, il giudice respinge gran parte delle accuse contro Baldoni
Svolta nel caso Lively-Baldoni. Un giudice federale ha respinto la maggior parte delle accuse di molestie sessuali che Blake Lively aveva mosso contro Justin Baldoni, ridimensionando la causa nata dopo l’uscita del film It Ends With Us. Su 13 accuse, 10 sono state respinte, comprese molestie, diffamazione e cospirazione, mentre tre (violazione di contratto, ritorsione e concorso in ritorsione) procederanno a processo. Lively aveva accusato Baldoni di commenti inappropriati sul set e di aver organizzato una campagna diffamatoria online contro di lei. Il giudice ha stabilito che non poteva presentare denunce per molestie secondo la legge federale perché era collaboratrice autonoma, né secondo la legge californiana poiché le riprese si sono svolte nel New Jersey.
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La reazione degli avvocati di Baldoni
Gli avvocati di Baldoni hanno affermato che le accuse erano esagerate e che lui aveva diritto a difendersi. L’avvocato di Lively ha sottolineato che il cuore del caso riguarda la rappresaglia e gli attacchi online coordinati, e che la giuria dovrà decidere sulla campagna diffamatoria: ""Siamo molto soddisfatti che il tribunale abbia respinto tutte le accuse di molestie sessuali e ogni accusa mossa contro i singoli imputati. Si trattava di accuse molto gravi e siamo grati al tribunale per l’attenta analisi dei fatti, della legge e della vasta mole di prove fornite. Ciò che rimane è un caso notevolmente più circoscritto e non vediamo l’ora di presentare la nostra difesa in tribunale in merito alle restanti accuse."
It Ends With Us ha incassato 350 milioni di dollari nel 2024, ma l’uscita del film è stata segnata da tensioni tra i protagonisti e controversie legali. Il processo è previsto per maggio. La vicenda ha coinvolto anche Taylor Swift, che in messaggi privati ha espresso disappunto verso Baldoni, mentre Lively lo ha definito un "pagliaccio" e un "regista imbecille".
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