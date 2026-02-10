Blake Garrett, morto l’attore di Come mangiare vermi fritti: il film lo aveva reso una ‘piccola’ star È scomparso a soli 33 anni l’attore che da bambino aveva interpretato il personaggio di Plug nella commedia del 2006: ecco alcuni dettagli in più.

È arrivata nelle ultime ore una notizia che ha scosso gli appassionati di cinema per ragazzi e tutte le persone che nel 2006 hanno riso grazie alla commedia Come mangiare vermi fritti. L’attore Blake Garrett, divenuto famoso da bambino per aver interpretato il personaggio di Plug nella pellicola, è morto all’età di 33 anni nella sua casa in Oklahoma. La conferma della scomparsa è arrivata direttamente dalla madre, Carol Garrett, che ha rivelato come la famiglia stia ancora cercando di capire con esattezza le cause del decesso, mentre fan e colleghi ricordano con affetto la sua breve ma significativa carriera da attore. Scopriamo di più sull’accaduto.

Morto Blake Garrett, attore di Come mangiare vermi fritti

Secondo quanto riferito dalla famiglia e dai media statunitensi, solo una settimana fa Blake Garrett era stato ricoverato al pronto soccorso dopo aver avvertito dolori intensi. Durante quel ricovero gli sarebbe stato diagnosticato un caso di herpes zoster, una forma di infezione virale che può causare un forte dolore. La madre ha raccontato che Blake potrebbe aver tentato di alleviare il dolore e curare la patologia con dei farmaci auto prescritti, e che la sua morte potrebbe dunque essere stata il risultato di un’assunzione sbagliata o eccessiva di farmaci. L’autopsia ufficiale è ancora in corso per determinare con precisione la causa esatta del decesso.

Blake Garret, la breve carriera da attore e il ritiro dalle scene

Blake Garrett, nato il 14 settembre 1992 ad Austin (Texas), aveva scoperto la sua passione per la recitazione già da bambino. Prima di arrivare al cinema, si era impegnato in numerose produzioni teatrali locali, e a soli 10 anni aveva partecipato alla tournée internazionale di Barney’s Colorful World, lo spettacolo dal vivo legato alla celebre serie per bambini Barney & Friends. A seguire, era riuscito a farsi conoscere al grande pubblico grazie al ruolo di Plug nel film Come mangiare vermi fritti, basato sull’omonimo romanzo per ragazzi di Thomas Rockwell.

Per questa commedia, il cast aveva ottenuto il Young Artist Award come Miglior Ensemble di giovani interpreti, un riconoscimento che sottolineava il valore e il talento di Garrett e dei suoi co-protagonisti. Dopo quella esperienza cinematografica, Garrett aveva scelto di allontanarsi dall’industria cinematografica, dedicandosi ad altri interessi personali e portando avanti una vita più riservata. Negli ultimi anni si era stabilito a Tulsa, Oklahoma, dove dopo alcuni problemi con l’alcol aveva intrapreso un percorso di sobrietà durato tre anni e stava vivendo un periodo di ritrovato equilibrio personale.

