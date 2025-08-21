Black Rabbit, il trailer della serie conquista Netflix: Jude Law e Jason Bateman fratelli divisi da ambizione e pericolo La serie Black Rabbit porta Jude Law e Jason Bateman in un vortice di ambizioni e tradimenti, con New York sullo sfondo di un dramma che promette scintille.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Manca poco meno di un mese all’uscita su Netflix della nuova serie limitata Black Rabbit di cui, nelle scorse ore, è stato pubblicato un primo trailer decisamente adrenalinico. Nel ruolo di protagonisti vedremo Jude Law e Jason Bateman, una coppia che, di sicuro, saprà tenerci con il fiato sospeso: infatti, sono due fratelli, il cui legame sarà centrale all’interno della storia poiché creerà delle tensioni familiari ma anche criminali, nel suggestivo scenario newyorkese. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più al riguardo.

Black Rabbit, Netflix lancia il trailer della nuova serie con Jude Law e Jason Bateman

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Black Rabbit, la nuova miniserie con Jude Law e Jason Bateman, creata da Zach Baylin e Kate Susman. Il trailer mostra Bateman ferito e insanguinato in un ascensore, e subito dopo si apre una sequenza intensa di violenza, con rapine, incendi e inseguimenti. Dallo spoiler visivo, sembra che la serie segua una trama thriller incentrata su crimine, caos e situazioni ad alto rischio. Lo show, creato e prodotto da Baylin e Susman per Youngblood Pictures, debutterà su Netflix il 18 settembre, dove potrete vederlo in streaming. Tra i produttori esecutivi ci sono Bateman (anche regista), Michael Costigan, Roxie Rodriguez, Law, Ben Jackson, Brian Kavanaugh-Jones, Andrew Hinderaker, Zac Frognowski, Justin Levy, David Bernon ed Erica Kay. Anche Laura Linney, Ben Semanoff e Justin Kurzel hanno collaborato come registi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trama e cast di Black Rabbit

La serie racconta la storia di due fratelli nel frenetico e competitivo mondo della nightlife di New York. Jake Friedken (Law), carismatico proprietario del ristorante-lounge esclusivo Black Rabbit, sogna di trasformarlo nel nuovo punto di riferimento di Manhattan. Quando però suo fratello Vince (Bateman) torna improvvisamente in affari, porta con sé vecchi traumi, problemi e nuovi pericoli che minacciano di distruggere tutto ciò che hanno costruito insieme.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, Jude Law e Jason Bateman, troviamo anche: Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Troy Kotsur, Abbey Lee, Chris Coy, Dagmara Dominczyk, Odessa Young e Robin De Jesus, con Amir Malaklou, Don Harvey, Forrest Weber, Francis Benhamou, Gus Birney, John Ales e Steve Witting.

Le parole di Law e Bateman sulla serie Netflix

Bateman ha spiegato a Netflix cosa lo ha attratto della serie: "C’era una certa familiarità con la storia, anche se ci troviamo in un sottoinsieme squallido della società che non si vede spesso. In sostanza, si tratta di due fratelli che si amano ma non si trovano bene insieme: uno è un disastro, e l’altro è molto più chiuso in se stesso, o è più bravo a nascondere le sue disfunzioni. Tutti possono riconoscersi in questo. Tutti hanno un fratello o un’amicizia con cui si ama stare insieme, ma è un po’ pericoloso; una persona che di solito ti mette nei guai, ma che è davvero emozionante frequentare".

Law ha aggiunto che la serie si ispira a diversi ristoranti newyorkesi degli anni ’90: "Conoscevo quei ristoranti e li frequentavo. Ci andavo e conoscevo le persone che li gestivano. Mi è piaciuta l’idea di ricreare quell’atmosfera. Il trambusto dietro le quinte della vita quotidiana che si svolge in ristoranti e bar come questi. La facciata che alcune delle persone che hanno gestito questi locali hanno in confronto a ciò che accade dietro le quinte, destreggiandosi tra questioni finanziarie ed emotive. Ho pensato che fosse un luogo davvero, davvero ricco e fertile per una storia".

Potrebbe interessarti anche