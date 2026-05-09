Scoppia la biopic musicali mania, dopo Michael arrivano i Beatles e Snoop Dog: tutti i film che vedremo Dopo il successo del film su Michael Jackson, il cinema si prepara a una serie di nuovi biopic musicali veramente imperdibili: cosa vedremo prossimamente.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Negli ultimi anni, la grande fabbrica dei sogni americana ha riscoperto il filone dei biopic musicali, ovvero i film biografici musicali che raccontano la vita di grandissimi artisti. La conferma definitiva è arrivata proprio in questi giorni: Michael, il biopic sul Re del Pop, ha debuttato con 217 milioni di dollari a livello globale nel suo primo weekend di programmazione. Un risultato che segna il miglior debutto di sempre per qualsiasi biopic, superando il precedente record di Straight Outta Compton del 2015. Ormai non ci sono più dubbi: al cinema è scoppiata una vera e propria biopic musicali mania e i progetti in cantiere sono già tantissimi.

Biopic musicali mania, i successi degli ultimi anni

Il grande amore per i biopic musicali sembrerebbe essere ricominciato nel 2018, quando Bohemian Rhapsody ha portato sullo schermo la storia dei Queen e di Freddie Mercury, trascinando milioni di spettatori in sala. Il film ha vinto quattro premi Oscar e da quel momento il genere non si è più fermato. Nel 2019 è arrivato Rocketman, ritratto fantasioso e strabiliante della vita di Elton John. Nel 2022 è stata la volta di Elvis, con la regia visionaria di Baz Luhrmann a raccontare l’ascesa del Re del Rock. Nel 2024, il filone si è arricchito ulteriormente: Bob Marley – One Love ha celebrato il profeta del reggae, Back to Black ha reso omaggio all’anima tormentata di Amy Winehouse, e Better Man ha proposto un autoironico ritratto di Robbie Williams, con il cantante rappresentato come una scimmia antropomorfa. Impossibile, poi, non citare Michael, che al suo debutto ha travolto ogni possibile aspettativa.

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Biopic musicali, i grandi progetti in cantiere: cosa vedremo

Ma guardando al futuro, la grande macchina di Hollywood sembrerebbe avere già in cantiere nuovi grandissimi progetti. Il più atteso è sicuramente l’obbiettivo della Sony di portare al cinema una saga di quattro film sui Beatles diretti da Sam Mendes. Ciascun film sarà narrato dal punto di vista di un membro della band, ovvero John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, interpretati rispettivamente da Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan. Mendes ha confermato che tutti e quattro i film usciranno nelle sale ad aprile 2028, e che il progetto è stato il primo a ottenere sia i diritti sulla vita dei quattro musicisti sia quelli sull’intero catalogo musicale della band.

Altrettanto atteso è il biopic su Snoop Dogg, intitolato semplicemente Snoop, la cui lavorazione è stata annunciata ufficialmente al CinemaCon di Las Vegas l’aprile scorso. Ma la lista dei progetti in cantiere è ancora molto lunga. Si attendono infatti anche i biopic di Britney Spears, Bon Jovi, i Blondie, i KISS, i Bee Gees, Joni Mitchell, Carole King, Janis Joplin, Ronnie Spector, Sinead O’Connor, Dionne Warwick, Linda Ronstadt, i Mamas and the Papas e Lionel Richie. C’è solo un’opera che continua a restare nel limbo: il biopic su Frank Sinatra che Martin Scorsese vorrebbe realizzare con Leonardo DiCaprio protagonista. Lo stesso DiCaprio ha confermato che il progetto è "ancora in lavorazione", ma la squadra creativa continua a faticare per ottenere i diritti sulla rappresentazione della vita del leggendario cantante. In ogni caso, di carne al fuoco sembrerebbe già essercene parecchia.

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