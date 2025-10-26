Trova nel Magazine
Bim Bum Bam, Kiss Me Licia e Doraemon: una memorabile intervista a Pietro Ubaldi

Pietro Ubaldi presterà ancora la sua mitica voce a Uan in giro per i teatri di tutta Italia. Insieme a lui i compagni storici Manuela Blanchard e Marco Bellavia

Cos’hanno in comune Doraemon, Tazmania, Uan e… Capitan Barbossa? Sono solo alcuni dei personaggi dei cartoni animati e del cinema a cui il grandissimo Pietro Ubaldi ha prestato la voce negli anni.

La nostra Deb Anime Retro lo ha intervistato in occasione del Festival dello Spettacolo organizzato a Milano da TV Sorrisi e Canzoni ed è stata un’esperienza fantastica.

Ci ha raccontato della sua carriera, della sua vita e ci ha regalato alcune chicche imperdibili: tutti i dettagli nel video!

