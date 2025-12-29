Billy Costacurta gela Martina Colombari, la stoccata sul film con Checco Zalone: “Io non ti potrò vedere”
La coppia ha scherzato in macchina sulla pellicola che vede protagonista in sala l'ex Miss Italia. Ma il marito della showgirl ha anche avuto parole dolcissime per lei.
Martina Colombari è tornata protagonista sul grande schermo con il nuovo film di Checco Zalone, "Buen Camino", che sta dominando i botteghini natalizi con incassi record. Sulla scia di questo successo ritrovato, oggi la showgirl ha scherzato con il marito Billy Costacurta in un siparietto social apprezzatissimo dai fan. La coppia, unita da 21 anni di matrimonio, si è mostrata affiatatissima durante un viaggio in macchina (destinazione: vacanze in montagna). E non sono mancate le stoccate ironiche all’indirizzo dell’ex Miss Italia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Billy Costacurta, la stoccata a Martina Colombari sul film con Zalone
Lo scambio ironico tra Martina Colombari e il marito, Alessandro Costacurta, è stato mostrato dalla showgirl all’interno delle sue storie Instagram di oggi. Nel video, la Colombari filma Costacurta mentre guida e gli chiede con ironia: "Amore, sei sorpreso?". E la risposta dell’ex calciatore è glaciale: "Sono sorpreso che i giornali facciano riferimento al film di Checco intervistando te". Lei allora ribatte scherzando sui capelli grigi del suo look nel film. "Tra 20 anni sarò così", dice l’ex Miss Italia con un velo di rammarico. Ma è a questo punto che Billy tira fuori una risposta dolcissima.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Tra 40 anni, quanto ci scommetti?", ribatte lui, "fidati. Io non ti potrò vedere ma tu sarai così". E allora la Colombari conclude ridendo: "Mi metto in una camera iperbarica da domani".
L’esperienza di Martina Colombari in Buen Camino
Il botta e risposta tra Martina e Billy ha preso il via da un’intervista uscita oggi sul Messaggero, dove l’attrice ha raccontato la sua metamorfosi per interpretare Linda, l’ex compagna trasandata di Zalone in "Buen Camino". "Mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi", ha raccontato la Colombari, di recente protagonista in tv a Ballando con le Stelle. "E pensare che al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura di chiedermi di imbruttirmi. Mi hanno domandato se fossi disposta a dimenticare la Martina di oggi. Io sono felice di rinunciare alla mia bellezza o di metterla in secondo piano: anche nella commedia teatrale Fiori di acciaio facevo Anna, un personaggio dimesso. Un’attrice bella è condannata a interpretare la fatalona mangiauomini. Ma si tratta di uno stereotipo tutto italiano che mi ha precluso delle opportunità: un regista mi disse che nel ruolo di una cieca non sarei stata credibile".
Per Martina Colombari, tra il successo di Ballando e la ribalta grazie a Zalone, quello attuale si conferma un momento d’oro. E il fatto che lei stessa sia disposta a scherzarci, come dimostrato nel siparietto con Billy, testimonia ancora una volta lo spessore umano (oltre che artistico) dell’ex Miss Italia.
Potrebbe interessarti anche
Buen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi"
L'attrice e conduttrice, co-protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, ...
Checco Zalone choc su YouTube: irrompe in TV con una mossa geniale prima del film Buen Camino
Evento a sorpresa su tutti i canali Mediaset: il comico Checco Zalone torna con Nunz...
Achille Costacurta, parole d'amore per mamma Martina Colombari post Ballando (con frecciatina). E un video fa discutere
Il 21enne in questi mesi ha sempre fatto il tifo per la madre e spesso è stato a bor...
Martina Colombari oltre Billy Costacurta: l’amore (rimpianto) con Alberto Tomba e la rinascita del figlio Achille
L'ex Miss Italia si è confessata in una lunga intervista, parlando del rapporto spec...
Achille Costacurta, lo smacco a papà Billy e il nuovo amore 'napoletano': cos'ha combinato
Achille Costacurta tifa Napoli. Due vittorie al 'Maradona', post virale e ironico “s...
Achille Costacurta senza filtri, dall’arresto al tentato suicidio e il rapporto con Martina Colombari: “È cambiato”
Il figlio di ‘Billy’ Costacurta si è raccontato in una lunga intervista sulla sua di...
Martina Colombari, il gesto del figlio Achille Costacurta che la spiazza: "Scende una lacrimuccia"
Dopo anni bui e complicati, madre e figlio sono più uniti che mai. Lo scatto postato...
Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location
Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e rifle...