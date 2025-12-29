Billy Costacurta gela Martina Colombari, la stoccata sul film con Checco Zalone: “Io non ti potrò vedere” La coppia ha scherzato in macchina sulla pellicola che vede protagonista in sala l'ex Miss Italia. Ma il marito della showgirl ha anche avuto parole dolcissime per lei.

Martina Colombari è tornata protagonista sul grande schermo con il nuovo film di Checco Zalone, "Buen Camino", che sta dominando i botteghini natalizi con incassi record. Sulla scia di questo successo ritrovato, oggi la showgirl ha scherzato con il marito Billy Costacurta in un siparietto social apprezzatissimo dai fan. La coppia, unita da 21 anni di matrimonio, si è mostrata affiatatissima durante un viaggio in macchina (destinazione: vacanze in montagna). E non sono mancate le stoccate ironiche all’indirizzo dell’ex Miss Italia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Billy Costacurta, la stoccata a Martina Colombari sul film con Zalone

Lo scambio ironico tra Martina Colombari e il marito, Alessandro Costacurta, è stato mostrato dalla showgirl all’interno delle sue storie Instagram di oggi. Nel video, la Colombari filma Costacurta mentre guida e gli chiede con ironia: "Amore, sei sorpreso?". E la risposta dell’ex calciatore è glaciale: "Sono sorpreso che i giornali facciano riferimento al film di Checco intervistando te". Lei allora ribatte scherzando sui capelli grigi del suo look nel film. "Tra 20 anni sarò così", dice l’ex Miss Italia con un velo di rammarico. Ma è a questo punto che Billy tira fuori una risposta dolcissima.

"Tra 40 anni, quanto ci scommetti?", ribatte lui, "fidati. Io non ti potrò vedere ma tu sarai così". E allora la Colombari conclude ridendo: "Mi metto in una camera iperbarica da domani".

L’esperienza di Martina Colombari in Buen Camino

Il botta e risposta tra Martina e Billy ha preso il via da un’intervista uscita oggi sul Messaggero, dove l’attrice ha raccontato la sua metamorfosi per interpretare Linda, l’ex compagna trasandata di Zalone in "Buen Camino". "Mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi", ha raccontato la Colombari, di recente protagonista in tv a Ballando con le Stelle. "E pensare che al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura di chiedermi di imbruttirmi. Mi hanno domandato se fossi disposta a dimenticare la Martina di oggi. Io sono felice di rinunciare alla mia bellezza o di metterla in secondo piano: anche nella commedia teatrale Fiori di acciaio facevo Anna, un personaggio dimesso. Un’attrice bella è condannata a interpretare la fatalona mangiauomini. Ma si tratta di uno stereotipo tutto italiano che mi ha precluso delle opportunità: un regista mi disse che nel ruolo di una cieca non sarei stata credibile".

Per Martina Colombari, tra il successo di Ballando e la ribalta grazie a Zalone, quello attuale si conferma un momento d’oro. E il fatto che lei stessa sia disposta a scherzarci, come dimostrato nel siparietto con Billy, testimonia ancora una volta lo spessore umano (oltre che artistico) dell’ex Miss Italia.

