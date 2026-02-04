Billy Bass Nelson, addio al bassista dei Parliament-Funkadelic: aveva 75 anni Il decesso, avvenuto il 31 gennaio 2026, è stato confermato sulla pagina ufficiale di George Clinton, fondatore e leader del collettivo musicale.

È arrivata a ciel sereno la notizia della morte di Billy Bass Nelson. Il bassista, 75 anni, è stato uno dei musicisti più influenti nella storia del funk e della musica afroamericana, e la notizia del suo decesso, avvenuto il 31 gennaio 2026, è stata confermata dal gruppo Parliament-Funkadelic, tramite un post sulla pagina ufficiale di George Clinton, fondatore e leader del collettivo musicale, che ha salutato così l’amico: "Rest in eternal peace and funk, Billy Bass Nelson (Riposa in pace eterna e funk)". Secondo quanto riportato da diverse testate, il musicista si trovava sotto cure palliative da tempo, ma non è stata resa nota una causa precisa della morte, mentre nei giorni precedenti erano circolate notizie contrastanti circa il suo stato di salute.

Billy Bass Nelson, morto il bassista dei Parliament-Funkadelic

Billy Bass Nelson, nato il 28 gennaio 1951 a Plainfield, New Jersey, è stato una figura fondamentale nella nascita e nello sviluppo del suono che ha trasformato il funk in una forza creativa globale. Dopo la sua morte lascia un’eredità indelebile: non solo nei dischi, ma nella cultura musicale di intere generazioni. Nel corso della sua carriera ha influenzato artisti dal funk al rock, dal jazz all’hip-hop, e le sue linee di basso, spesso audaci e in primo piano, hanno ridefinito il ruolo dello strumento nella musica moderna e ispirato generazioni di musicisti.

Nelson non era soltanto un bassista virtuoso: era uno dei membri fondatori di Parliament-Funkadelic, il collettivo guidato da George Clinton che ha rivoluzionato la musica negli Anni ’70. Iniziando come semplice collaboratore di Clinton – che gestiva un barbiere dove Nelson lavorava da adolescente – il musicista fu tra i primi ad accompagnare il gruppo vocale The Parliaments nelle loro performance. Da lì nacque l’idea di trasformare la sigla in una band vera e propria: fu tra i promotori di un approccio più psichedelico e potente, contribuendo anche a suggerire il nome ‘Funkadelic’ per il gruppo quando si presentò l’occasione di registrare sotto una diversa etichetta discografica.

