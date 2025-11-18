BigMama, la vita privata: la malattia, il sesso libero e la compagna Lodovica (che vuole sposare) La cantante partenopea, ospite stasera di Belve, è diventata famosa sdoganando la body positivity e il coraggio di essere 'queer'. Da tre anni è fidanzata. Ecco tutti i dettagli.

Stasera a Belve arriva BigMama, protagonista di una delle storie personali più forti, controverse e di esempio dell’intera scena italiana. All’anagrafe Marianna Mammone, la rapper classe 2000 è diventata famosa sdoganando la body positivity e il coraggio di essere ‘queer’ senza filtri. Ma il suo passato è un caleidoscopio di luci e ombre: dalla violenza subita a 16 anni alle esperienze di sesso libero, passando per la malattia gravissima diagnosticata nel 2020. Fino alla rinascita con la musica e al legame speciale con l’attuale compagna, Lodovica Lazzerini. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

BigMama, il passato oscuro della cantante tra bullismo e violenza

La vita della cantante BigMama è stata un susseguirsi di picchi di successo e abissi profondi. "La scuola l’ho vissuta come un luogo di bullismo e quando ci torno adesso per parlare con i ragazzi ho paura", ammette lei stessa. Gli anni dell’adolescenza, i più difficili, sono stati segnati da problemi di peso, parole difficili e gesti di autolesionismo: "Mi tagliavo sulle braccia e ai miei genitori nascondevo tutto". Ma proprio in quel periodo una canzone, "Charlotte", segna il primo momento di rinascita per BigMama. Anche se altri ostacoli si presentano poco dopo nella vita della giovane artista partenopea.

All’incubo della violenza fisica, subita a soli 16 anni, si aggiunge infatti nel 2020 la lotta con il linfoma di Hodgkin. "Ho fatto sei cicli di chemio", racconterà BigMama a One More Time, "è stato un periodo in cui ho capito tanto: ho fatto pace con i miei genitori, ho conosciuto davvero mio padre…Non ho avuto paura di morire. Pensavo solo: finisco la chemio e vado a Milano a registrare le canzoni".

L’amore con la compagna Lodovica e il sogno delle nozze

Superati gli scogli e la gavetta, il palco di Sanremo ha consacrato definitivamente il talento di BigMama. Nel frattempo sono arrivate diverse relazioni, qualche esperienza di ‘sesso libero’, e alla fine l’incontro con l’attuale compagna, la cantante e autrice Lodovica Lazzerini. "Nascondevo la mia sessualità, non pensavo di meritare amore. Lodo mi ha cambiato la vita", ha raccontato Marianna, aggiungendo anche un auspicio sulle nozze: "Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio. Certo, una volta le dissi che avrei sposato Lodovica finiti gli esami… dateci un attimo!". Insieme da tre anni, le due artiste hanno già firmato hit come "La rabbia non ti basta" e "San Junipero", dove il sentimento si trasforma in musica e libertà condivisa.

