BigMama lancia ‘Luca è gay’ al Concertone e Povia denuncia la cancellazione di un suo show: esplode la bufera
Dal palco del Primo Maggio il nuovo brano di BigMama diventa simbolo di orgoglio, mentre Povia denuncia l’annullamento di un live e parla di esclusione.
Dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, BigMama ha presentato il brano ‘Luca è gay‘, il nuovo singolo che, in pochissimo tempo, sui social, ha rapidamente dato vita a un dibattito per il richiamo alla canzone di Povia del 2009, ‘Luca era Gay‘. L’esibizione è stata letta da molti utenti come una rilettura in chiave contemporanea del tema dell’identità e della libertà individuale. Nelle stesse ore, però, Povia ha comunicato l’annullamento di un concerto previsto a Monza, e questo ha innescato una polemica sulla libertà artistica e sui criteri di programmazione degli eventi pubblici.
BigMama, il nuovo brano ‘Luca è Gay’ divide il pubblico
Al Concertone del Primo Maggio a Roma, BigMama ha presentato a sorpresa "Luca è gay", un brano electro-pop dal forte messaggio di orgoglio e libertà. Sul palco ha introdotto la canzone come una sorta di fiaba: "C’era una volta, in un regno lontano, un ragazzo di nome Luca, il più bello del reame", raccontando poi la storia di un giovane amato ma anche giudicato, fino a una conclusione che rivendica il diritto di amare liberamente. Il brano è stato subito collegato sui social a quello di Povia del 2009, "Luca era gay", letto da molti come una risposta o una rilettura contemporanea.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Povia, concerto annullato e scoppia la polemica: cos’ha detto il cantautore
Poche ore prima, Povia aveva invece parlato sui social della cancellazione di un suo concerto, che secondo lui sarebbe legata alle polemiche ancora attuali attorno alla sua canzone del 2009 "Luca era gay". L’artista ha raccontato: "Mi ritrovo con l’ennesimo concerto contrattualizzato mesi fa e poi annullato con una telefonata e una mail disarmanti. Il motivo è "‘Luca era gay’". Ha poi aggiunto che gli organizzatori gli avrebbero detto che, trattandosi di un evento di inclusione, non sarebbero state ammesse "canzoni sociali". Povia ha criticato la scelta sostenendo: "Io sono un cantautore sociale, se chiami Povia non puoi chiedergli di non essere Povia" e ha aggiunto: "Mi pagano per tapparmi la bocca. Prenderò questi soldi e li darò in beneficenza, perché non li sento guadagnati con il mio lavoro".
Difendendo il brano, ha ribadito: "’Luca era gay’ è una canzone di successo mondiale di 17 anni fa e non è contro i gay", definendola una canzone d’amore e sostenendo che oggi, nell’epoca dei generi fluidi, potrebbe essere vista anche come anticipatrice. Il parallelismo tra i due brani è stato subito notato online, dove molti hanno visto nella canzone di BigMama una sorta di risposta e rilettura contemporanea del tema affrontato da Povia anni fa.
Potrebbe interessarti anche
Mina vince facile, ma i big sono rimasti in silenzio: San Marino Song Contest protagonista nel post Sanremo. Le pagelle del 6 marzo 2026
La Tigre di Cremona svetta tra brani che ti sembra di aver già sentito un migliaio d...
Aldo Cazzullo si è dimenticato di Povia? Per lui quella di Sal Da Vinci è (forse) la canzone più brutta ad aver vinto Sanremo
Il vicedirettore del Corriere della sera è vittima di una polemica piuttosto sterile...
Elettra Lamborghini dopo la corsa in ospedale e il ritorno a Canzonissima la verità su cosa è successo: "L'ho fatto per i bambini"
La cantante sui suoi social chiarisce il motivo della corsa in ospedale prima della ...
Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale
Stasera - sabato 11 aprile - Rai 1 trasmette la quarta puntata di Canzonissima 2026:...
Concerto Primo Maggio, entra in scaletta un'altra star. Il cast completo e chi canta
Concertone del Primo Maggio 2026, il cast diventa sempre più ricco: anche Madame tor...
Arisa, la rivincita dopo Sanremo: prima il Concertone, poi il tour (allungato). Cosa farà
La nuova emozionante avventura di Arisa dopo la conduzione del Concerto del Primo Ma...
I Litfiba infiammano il concerto del Primo Maggio, la parole di Piero Pelù esplodono sui social: "Fan***o colonialismi"
Il ritorno più atteso accende il Concertone tra musica potente e parole di libertà c...
Palinsesti Rai, cosa cambia il 1 maggio: Affari tuoi, Il Paradiso delle Signore, La Volta buona, chi salta e chi va in onda
Per la Festa dei lavoratori cambia in parte la programmazione della Rai: ecco cosa a...