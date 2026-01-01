Trova nel Magazine
BigMama dimagrita scatena le reazioni sotto il video (virale): "Finalmente". La risposta zittisce il web: "Sempre"

BigMama, da sempre attenta a lanciare solo messaggi positivi sul corpo, è apparsa dimagrita in un video sul social: i commenti e la reazione della cantante

BigMama dimagrita scatena le reazioni sotto il video (virale): "Finalmente". La replica zittisce il web
BigMama non le manda a dire e lo sappiamo bene. Negli ultimi anni si è sempre battuta per lanciare messaggi positivi sul corpo e combattere così il body shaming. Proprio in questi giorni la cantante ha condiviso un video su TikTok diventato virale in poche ore, tanto da aver raggiunto (e superato) il milione e mezzo di visualizzazioni. Nel breve filmato BigMama appare molto dimagrita e ovviamente i commenti degli utenti sul suo corpo non sono mancati. In molti le hanno fatto complimenti per il suo cambiamento fisico evidente e uno di questi non è piaciuto a BigMama, la quale in passato ha sottolineato di aver lottato tanto per accettarsi così com’è. Ecco cosa ha detto.

BigMama dimagrita: i commenti sui social dei fan ottengono la risposta perfetta

Un video può accendere la polemica in pochi minuti: quando diventa virale, le critiche sono già dietro l’angolo, alcune celate dietro un complimento come in questo caso. Un commento sotto il suo video, infatti, l’ha portata a rispondere a tono al giudizio velato sul suo corpo: "Finalmente! Adesso sei davvero bella". Quindi prima non lo era? In un mondo in cui i canoni estetici ormai vincono su tutto, era molto facile leggere una reazione di questo tipo, un po’ troppo superficiale e irrispettosa nei confronti di una cantante che nel tempo è riuscita a rendere il suo corpo la sua vera forza. E BigMama, giustamente, ha preso il commento per quello che è effettivamente, rispondendo a tono alla critica: "Io sono sempre stata bella". Una risposta migliore non poteva trovarla, anche perché c’è il rischio che passi un messaggio sbagliato: che è dimagrita perché non si sentiva bella. E dopo il lavoro faticoso che ha dovuto fare da sola su se stessa, per accettarsi in tutto il suo splendore, è anche giusto che si faccia sentire forte.

BigMama e il bullismo: la fatica fatta per accettare il suo corpo

BigMama, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera nel 2017, aveva raccontato di essere stata bullizzata a causa del suo aspetto fisico, ma che "Andando avanti con gli anni sono cambiate tante cose" ed è poi rinata grazie alla musica: "Ho capito di valere tanto e ho iniziato ad accettarmi un po’ di più. Una Marianna che se ne frega del pensiero degli altri". "È stato un percorso molto lungo e travagliato. Quando ero piccola preferivo non parlare con nessuno. Avevo molta vergogna. Non volevo sentirmi l’anello debole della famiglia o del gruppo di amici. E questo è continuato a succedere per anni, non avevo figure di riferimento. Nessuno che venisse a dirmi che non ero io quella sbagliata. La mia maestra di vita è stata la mia scrittura e la mia musica che mi ha permesso di sfogarmi e avere soddisfazioni che mi hanno aiutato a pensare positivo in me stessa. Lo dico con il magone perché mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi aiutasse, ma è stato un percorso di auto accettazione che ho fatto tutto da sola", aveva aggiunto durante l’intervista.

