Biggio ‘molla’ Fiorello: la Rai lo promuove dopo la consacrazione con Lino Guanciale. Cosa farà
Nuova fase per la carriera di Fabrizio Biggio, storico socio di Fiorello e da poco tempo anche attore molto apprezzato: ecco nel dettaglio cosa farà.
Fino a poco tempo fa sembrava impossibile immaginare Fabrizio Biggio lontano da Fiorello: un sodalizio artistico ormai rodato, capace di reinventare la tv mattutina con programmi come Viva Rai 2! e La Pennicanza, diventati veri e propri fenomeni amatissimi e molto seguiti. Eppure, qualcosa sta effettivamente cambiando, proprio come abbiamo potuto notare di recente grazie alla fiction Le Libere donne che, per la prima volta, ha visto Biggio in vesti di attore impegnato. La sua prova da attore ha avuto un grande successo e la Rai ha subito colto l’occasione per dare al buon Biggio un’ulteriore opportunità di crescita, mettendolo alle redini di un programma tutto suo: ecco nel dettaglio cosa farà.
Fabrizio Biggio, dalla comicità alla fiction: la svolta con Lino Guanciale
Il punto di svolta per Fabrizio Biggio è arrivato con Le Libere donne, fiction Rai che ha visto Biggio recitare accanto a Lino Guanciale, uno dei volti più solidi e amati del panorama televisivo italiano. Un banco di prova importante, soprattutto per chi, come lui, era stato identificato fino a quel momento principalmente come autore e spalla comica. E invece ecco la grande sorpresa: la sua interpretazione è stata accolta con grande entusiasmo, perché Biggio ha dimostrato di saper reggere benissimo un ruolo più complesso, abbandonando i tempi della battuta per entrare in quelli della narrazione più impegnata.
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In altre parole, il comico ha dimostrato una versatilità di cui probabilmente in molti non erano a conoscenza e, oltre a sorprendere il pubblico, è riuscito a sorprendere anche la rete ammiraglia. Forte di questo momento favorevole, la Rai ha infatti deciso di puntare su di lui in maniera ancora più decisa, mettendo per un po’ da parte lo storico sodalizio con Fiorello, per mettere Biggio alla prova con un programma tutto suo.
Thechegram, il nuovo ‘social show’ di Fabrizio Biggio
Molto presto Fabrizio Biggio debutterà alle redini di Techegram, il nuovo programma mattutino in onda dal 31 marzo su RaiPlay, con nuovi episodi ogni martedì, e dall’8 aprile alle 8 su Rai 2. Ciò che vedremo sarà un vero e proprio ‘social show’, un viaggio ironico e intelligente tra i materiali d’archivio della tv italiana, raccontato con il linguaggio leggero e contemporaneo tipico dei social network. Sedici puntate durante le quali Biggio accoglierà ospiti famosi dotati di tablet sui quali scorrere i reel di Techegram, ovvero il social sperimentale di Rai Teche.
Tra gli ospiti sono già previsti TonyPitony, Andrea Delogu, Michela Andreozzi, Giulia Vecchio, Edoardo Prati, Giovanni Scifoni, Riccardo Rossi, Massimiliano Bruno, Francesca Fialdini, Pierpaolo Spollon, Roberto Lipari, Francesco Pannofino, Nino Frassica e molti altri. Una grande sfida che segnerà inevitabilmente un distacco, almeno temporaneo, da Fiorello, ma che rappresenterà anche l’inizio di una nuova fase della carriera di Fabrizio Biggio.
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