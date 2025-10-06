Big Mama, la confessione choc: “Così ho scoperto di avere il cancro”. Come sta la cantante La rapper italiana ha raccontato la sua lotta contro il linfoma di Hodgkin in una lunga intervista al podcast One More Time. Dalla chemio alla rinascita con la musica.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Ai microfoni del podcast One more time Big Mama si è confessata senza filtri. La cantante ha parlato della terribile malattia che l’ha colpita nel 2020, il linfoma di Hodgkin, dei cicli di chemio per guarire e del ruolo della musica nel suo percorso di rinascita. E non sono mancati i dettagli dolorosi, anche se l’artista campana ha saputo fare suoi alcuni insegnamenti essenziali, che l’hanno aiutata a diventare migliore. Vediamo qui sotto tutti i particolari dell’intervista.

Big Mama, il racconto choc sulla malattia

"Sono arrivata a Milano con una valigetta, avevo 19 anni, avevo tanti sogni e tante speranze. Stavo per firmare con un’etichetta quando è arrivata la batosta". Così ha esordito Big Mama, ospite del podcast One more time di Luca Casadei. La rapper avellinese è tornata a parlare a cuore aperto della sua malattia, scoperta nel 2020 dopo il lockdown. "Avevo i linfonodi molto gonfi al collo", ha proseguito, "e quando bevevo alcolici sentivo molto dolore, perché l’alcol è un vasodilatatore. Ovviamente non capivo, avevo chiesto in giro. Dentisti che dicevano che erano problemi di denti, medici che ero intollerante all’alcol, al pronto soccorso mi hanno consigliato una dieta…Sentivo dolori al petto fortissimi, avevo attacchi di panico, sono arrivata ad Avellino per l’estate e mi sono fatta tutte le analisi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Terminate le visite e i controlli del caso, per Big Mama è arrivata la notizia più difficile: "Ricordo il giorno della risonanza magnetica. Eravamo in auto con i miei genitori e si passavano il telefono, non volevano lo vedessi. C’era un messaggio dell’ematologo che diceva che, secondo lui, tutto portava a pensare che avessi un linfoma e lì ho iniziato a piangere…Sei una bambina di 20 anni e sei davanti a una malattia così grande".

La scoperta del linfoma e il percorso di rinascita di Big Mama

"Faccio la biopsia al collo e scoprono che ho il linfoma di Hodgkin, cancro maligno al sangue", ha raccontato la rapper, "avevo la parte alta del corpo completamente piena". Da quel momento, scendere a patti con la realtà non è stato facile: "Un po’ il mondo mi è crollato addosso. Dovevo firmare il contratto, ero piccola, avevo capelli lunghi che avrei perso. Ma il mio manager è stato un grande. Mi disse: ‘Va bene, ce la facciamo a fare uno shooting e firmare il contratto’. Sono salita a Milano prima di iniziare le chemio, con la cicatrice al collo della biopsia e quel giorno ho firmato. Il giorno dopo sono tornata ad Avellino per fare la prima chemio e poi le altre undici, sei cicli".

Non sono però mancati i risvolti positivi. Come la possibilità di ricucire il rapporto con i genitori, che è diventato molto più solido dopo la scoperta del tumore: "È stato un periodo particolare, perché ho fatto pace con i miei. La malattia è cattiva, ti toglie ma ti da anche tanto dopo, perché ho conosciuto meglio i miei genitori. Abbiamo vissuto un momento difficile che si è tradotto in un rapporto stupendo che oggi ho con i miei genitori e che prima non avevo".

E ovviamente, un ruolo essenziale nel percorso di guarigione lo ha avuto anche la musica. "Non ho mia avuto la paura di morire", ha concluso Big Mama, "perché nel mio cervello c’era solo: ‘Devo finire le chemio per andare a registrare le canzoni a Milano’…Su Instagram nessuno sapeva, io mettevo la parrucca, facevo finta. Non volevo essere Big Mama la tipa col cancro…la mia musica valeva di più, volevo essere altro".

Potrebbe interessarti anche