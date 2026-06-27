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Big Little Lies 3 si farà, Reese Witherspoon stuzzica i fan con un nuovo segreto: le 'grandi piccole bugie' di Monterey non sono finite

Reese Witherspoon annuncia lo sviluppo della terza stagione di Big Little Lies: ritorno a Monterey, nuovo libro e cast stellare in arrivo.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Big Little Lies 3 si farà, Reese Witherspoon stuzzica i fan con un nuovo segreto: le 'grandi piccole bugie' di Monterey non sono finite
IPA

Il mondo di Big Little Lies torna a muoversi dopo anni di silenzio. A riaccendere l’attenzione è stata Reese Witherspoon, volto iconico di Madeline Martha Mackenzie nella serie. L’attrice ha confermato che la terza stagione è ufficialmente in fase di sviluppo. Una notizia che riporta al centro dell’attenzione le protagoniste di Monterey e le loro fragili verità. Il progetto prende forma anche grazie a un nuovo romanzo di Liane Moriarty, che riapre l’universo narrativo originale. E così, quella che sembrava una storia conclusa torna a respirare.

Big Little Lies 3: il ritorno a Monterey è ufficiale

Il nuovo capitolo di Big Little Lies non è più solo un’ipotesi. Reese Witherspoon, reduce da un momento celebrativo legato ai 25 anni di Legally Blonde, ha confermato pubblicamente che il progetto della terza stagione è in sviluppo avanzato. L’occasione per riaccendere i riflettori sulla serie nasce anche dal successo duraturo del titolo e dalla sua capacità di restare nell’immaginario collettivo.

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Per molto tempo si è pensato che la storia delle donne di Monterey fosse definitivamente chiusa, complice un finale della seconda stagione percepito come conclusivo e alcune complessità produttive. Eppure lo scenario è cambiato: l’interesse del pubblico e la forza del materiale originale hanno riportato il progetto al centro dei piani di HBO. Il ritorno delle protagoniste sembra ormai sempre più concreto, alimentando l’attesa dei fan.

Liane Moriarty riapre l’universo narrativo: cast e nuove dinamiche

A rendere ancora più solido il ritorno è il nuovo romanzo di Liane Moriarty, intitolato Big Little Truths, atteso a settembre. Il libro è destinato a riaprire l’universo narrativo da cui è nata la serie, offrendo nuovi spunti per l’adattamento televisivo. Il tempo, intanto, ha fatto il suo corso. Sono passati quasi dieci anni dal debutto della serie e i bambini al centro delle prime stagioni sono oggi adolescenti.

Questo cambiamento apre scenari narrativi completamente nuovi: le madri iperprotettive dovranno confrontarsi con figli quasi adulti, ridefinendo equilibri familiari e sociali. Un’evoluzione che promette di riportare tensioni e segreti al centro della trama. Il cast originale dovrebbe tornare quasi al completo, con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern e Zoe Kravitz pronte a riprendere i rispettivi ruoli. L’idea di rivederle insieme riaccende l’interesse per una serie che ha saputo mescolare dramma, satira sociale e tensione psicologica. Resta ancora da capire quale direzione prenderà il nuovo capitolo: se manterrà l’eleganza e la profondità della prima stagione o se virerà verso toni più ampi e seriali. Ma una cosa è chiara: le "grandi piccole bugie" di Monterey sono tutt’altro che finite.

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