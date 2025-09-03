Bianca Guaccero, la svolta (doppia): nozze con Pernice e fiction attesissima su Rai 1. Cosa succede
La conduttrice potrebbe essere pronta al grande passo con il fidanzato ballerino. Mentre a breve prenderà parte alle riprese per un nuovo progetto televisivo. Ecco i dettagli.
Si prepara un autunno caldo per Bianca Guaccero, pronta a vivere una stagione piena di emozioni sia sul fronte privato che in televisione. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, insieme a Giovanni Pernice, e un’estate da favola tra mare e borghi da cartolina, la showgirl e attrice è finita ancora una volta sotto i riflettori. Da un lato per le voci su un matrimonio imminente con Pernice, sempre più insistenti. E dall’altro per la notizia del ritorno in grande stile in una nuova fiction Rai. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Bianca Guaccero, l’indiscrezione sulle nozze in vista con Giovanni Pernice
Il titolo apparso sul settimanale Chi non lascia spazio a dubbi: "Dal passo a due al grande passo". Così il rotocalco di gossip ipotizza il matrimonio in arrivo per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Che i fan della coppia potrebbero vedere all’altare prima del previsto. La relazione tra i due è nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle, dove la chimica era talmente evidente da far subito ipotizzare qualcosa di speciale. E l’estate, dopo voci smentite di crisi, li ha visti più inseparabili che mai: tra baci, teneri abbracci e viaggi tra Capri, la Puglia, la Sicilia e Portofino.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Poco tempo fa, la stessa Guaccero aveva raccontato a Oggi senza filtri: "Ora posso confessarlo: il primo bacio è arrivato alle prove. Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28. Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto". I due non hanno mai nascosto la profondità del loro rapporto, e le intenzioni di costruire qualcosa di solido lontano dai riflettori.
E anche a Verissimo, Bianca aveva lasciato il segno con parole d’amore autentico: "Il destino ci ha messi sulla stessa strada. Non è stato soltanto un maestro di ballo straordinario. Ha saputo tirare fuori tutto quello che poteva di me, sia nel ballo che nella vita. Lui non mi guarda, lui mi vede. Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto, ma è giusto così. Sogno innanzitutto di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. E quando dico ‘nuova vita’ intendo a 360 gradi. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare".
Mentre in molti ricorderanno che Fabio Canino, tra il serio e il faceto, aveva già predetto le nozze ai tempi di Ballando: "La vostra storia d’amore ci porterà in Puglia al matrimonio, vorrei un lieto fine per voi".
Bianca Guaccero torna protagonista della fiction Rai
Nel frattempo, mentre si vocifera di un matrimonio in vista con Pernice, per Bianca Guaccero è tempo di un grandissimo ritorno anche in tv. Questa volta in una fiction che si preannuncia già tra gli eventi imperdibili della prossima stagione Rai. Dopo cinque anni di assenza dal prime time, la Guaccero sarà infatti protagonista in "Ci vorrebbe un’amica", nuova serie della rete ammiraglia Rai. Le riprese dovrebbero iniziare a breve, e in attesa che la serie vada in onda – probabilmente nel 2026 – c’è già chi immagina la Guaccero dividersi tra il set e le bomboniere. Tra il suo amato Pernice e le luci della ribalta italiana.
Potrebbe interessarti anche
Bianca Guaccero, l’ultimo post social accende (di nuovo) i sospetti sulla crisi con Pernice. Cosa sta succedendo
La conduttrice è da giorni al centro di ipotesi e chiacchiericcio per via di un poss...
Bianca Guaccero, l’annuncio su Pernice: “Tutto a gonfie vele”, la crisi smentita e il video polemico
Bianca Guaccero replica con ironia alle voci sulla presunta rottura con il suo compa...
Bianca Guaccero, crisi in vista con Pernice. La storia social accende i sospetti: "Voglio un uomo che mi ami"
Un video malinconico, un viaggio imminente e tanti dubbi: cosa sta succedendo davver...
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero pronta a tornare: l’idea di Milly Carlucci. Cosa farà
Stando alle ultime indiscrezioni la vincitrice dell’ultima edizione potrebbe fare ri...
Bianca Guaccero, quanto guadagna la conduttrice di Techetechetè: il cachet che non ti aspetti
Sebbene non ci siano notizie certe, la cifra del cachet in Rai della conduttrice pot...
Ballando con le Stelle, Milly svela il nuovo ‘tribuno del popolo’: chi prende il posto di Simone Di Pasquale
Sarà Matteo Addino il nuovo commentatore a bordo pista al fianco di Rossella Erra e ...
Ferragosto vip 2025, da Chiara Ferragni a Belen e Bianca Guaccero: dove festeggiano le star (e con chi)
Il Ferragosto dei Vip si è svolto all'insegna delle vacanze, del mare e della famigl...
Bianca Guaccero, fuga d’amore e nozze in vista con Pernice (ma prima c'è Milly Carlucci)
Alle Barbados con Pernice, mentre il suo ritorno in TV fa 'sognare': Guaccero si god...