Bianca Guaccero, la svolta (doppia): nozze con Pernice e fiction attesissima su Rai 1. Cosa succede La conduttrice potrebbe essere pronta al grande passo con il fidanzato ballerino. Mentre a breve prenderà parte alle riprese per un nuovo progetto televisivo. Ecco i dettagli.

Si prepara un autunno caldo per Bianca Guaccero, pronta a vivere una stagione piena di emozioni sia sul fronte privato che in televisione. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, insieme a Giovanni Pernice, e un’estate da favola tra mare e borghi da cartolina, la showgirl e attrice è finita ancora una volta sotto i riflettori. Da un lato per le voci su un matrimonio imminente con Pernice, sempre più insistenti. E dall’altro per la notizia del ritorno in grande stile in una nuova fiction Rai. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, l’indiscrezione sulle nozze in vista con Giovanni Pernice

Il titolo apparso sul settimanale Chi non lascia spazio a dubbi: "Dal passo a due al grande passo". Così il rotocalco di gossip ipotizza il matrimonio in arrivo per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Che i fan della coppia potrebbero vedere all’altare prima del previsto. La relazione tra i due è nata sotto i riflettori di Ballando con le Stelle, dove la chimica era talmente evidente da far subito ipotizzare qualcosa di speciale. E l’estate, dopo voci smentite di crisi, li ha visti più inseparabili che mai: tra baci, teneri abbracci e viaggi tra Capri, la Puglia, la Sicilia e Portofino.

Poco tempo fa, la stessa Guaccero aveva raccontato a Oggi senza filtri: "Ora posso confessarlo: il primo bacio è arrivato alle prove. Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28. Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto". I due non hanno mai nascosto la profondità del loro rapporto, e le intenzioni di costruire qualcosa di solido lontano dai riflettori.

E anche a Verissimo, Bianca aveva lasciato il segno con parole d’amore autentico: "Il destino ci ha messi sulla stessa strada. Non è stato soltanto un maestro di ballo straordinario. Ha saputo tirare fuori tutto quello che poteva di me, sia nel ballo che nella vita. Lui non mi guarda, lui mi vede. Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L’ho aspettato tanto, ma è giusto così. Sogno innanzitutto di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui. E quando dico ‘nuova vita’ intendo a 360 gradi. È vero che ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare".

Mentre in molti ricorderanno che Fabio Canino, tra il serio e il faceto, aveva già predetto le nozze ai tempi di Ballando: "La vostra storia d’amore ci porterà in Puglia al matrimonio, vorrei un lieto fine per voi".

Bianca Guaccero torna protagonista della fiction Rai

Nel frattempo, mentre si vocifera di un matrimonio in vista con Pernice, per Bianca Guaccero è tempo di un grandissimo ritorno anche in tv. Questa volta in una fiction che si preannuncia già tra gli eventi imperdibili della prossima stagione Rai. Dopo cinque anni di assenza dal prime time, la Guaccero sarà infatti protagonista in "Ci vorrebbe un’amica", nuova serie della rete ammiraglia Rai. Le riprese dovrebbero iniziare a breve, e in attesa che la serie vada in onda – probabilmente nel 2026 – c’è già chi immagina la Guaccero dividersi tra il set e le bomboniere. Tra il suo amato Pernice e le luci della ribalta italiana.

