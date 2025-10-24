Pernice sorprende Bianca Guaccero: “Proposta di matrimonio in diretta a Ballando con le stelle”, il retroscena choc Stando ad alcuni rumor il ballerino starebbe pensando di chiedere alla conduttrice di sposarlo in grande stile in diretta da Milly Carlucci: i precedenti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Giovanni Pernice fa le cose in grande? Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il ballerino di Ballando con le Stelle starebbe pensando di fare la proposta di matrimonio a Bianca Guaccero in diretto proprio da Milly Carlucci. I due si sono conosciuti durante la scorsa edizione dello show (in cui hanno trionfato davanti a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca) e, dopo poco più di un anno, potrebbero convolare a nozze. Scopriamo tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, la proposta di matrimonio di Giovanni Pernice arriva a Ballando?

La 19esima edizione di Ballando con le Stelle sta entrando nel vivo e domani sabato 25 ottobre 2025 andrà in onda la quinta puntata. Tra i favoriti assoluti di quest’anno ci sono sicuramente Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, sempre sul podio della classifica nelle prime uscite. Il ballerino potrebbe fare il ‘bis’ dopo il successo dello scorso anno in coppia con Bianca Guaccero, diventata la sua compagna di vita al di fuori degli studi Rai. I due stanno insieme da più di un anno e, secondo alcune voci, Pernice sarebbe pronto a fare il grande passo. "Rullo di tamburi: Giovanni Pernice sta meditando un colpo a sorpresa…" si legge sul settimanale Gente. Stando a quanto raccontato dal magazine il ballerino potrebbe fare la proposta di matrimonio proprio nel corso di Ballando con le Stelle: "Vorrebbe chiedere alla compagna Bianca Guaccero di sposarlo, magari durante una diretta di Ballando con le stelle". I due potrebbero così convolare a nozze a breve: una bella notizia in un periodo difficile per Bianca Guaccero, che proprio recentemente ha dovuto affrontare il lutto per la morte del padre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le proposte di matrimonio in diretta tv: da Ballando con le Stelle a Mediaset

Se Giovanni Pernice dovesse effettivamente decidere di avanzare la fatidica proposta in diretta a Ballando non si tratterebbecerto di una prima volta. I precedenti televisivi, infatti, non mancano e non serve andare lontano. Nel 2023 Giovanni Terzi fece un’emozionante proposta di matrimonio proprio da Milly Carlucci su Rai 1 e si sposò con Simona Ventura l’anno successivo. Guenda Goria ricevette la proposta di Mirko Gancitano in studio da Caterina Balivo a La Volta Buona lo stesso anno. Ancora più recente, invece – sponda Mediaset – la proposta di Paolo Vallesi, che lo scorso luglio si è ingionocchiato davanti alla compagna Sara Flaherty per chiederle di sposarlo durante la finalissima de L’Isola dei Famosi su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche