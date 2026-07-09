Bianca Guaccero sfida Amici 2026, la Rai ribalta il palinsesto del sabato sera: la nuova programmazione Dopo i buoni risultati ottenuti negli ultimi mesi, il talent di Rai 1 si prepara a tornare nella serata più competitiva della televisione italiana, ancora con Bianca Guaccero.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La scorsa stagione ha dimostrato che puntare sugli artisti di strada può ancora attirare il grande pubblico e, soprattutto, che la formula di Dalla strada al palco ha trovato una sua identità ben precisa all’interno del palinsesto di Rai 1. Dopo un’edizione che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante negli ascolti, la Rai avrebbe deciso di rilanciare il programma nella prossima primavera, confermandolo nel sabato sera, una delle fasce più prestigiose e difficili della televisione italiana. Una scelta che arriva dopo un esperimento considerato positivo dall’azienda, visto che il programma, dopo essere partito al venerdì, era stato successivamente spostato proprio al sabato sera, andando a confrontarsi direttamente con il serale di Amici. Una sfida complessa, ma che avrebbe comunque prodotto risultati incoraggianti.

Dalla Strada al Palco: la conferma di Bianca Guaccero alla conduzione

Tra i punti fermi della prossima edizione ci sarebbe ancora Bianca Guaccero, ormai sempre più centrale nei progetti dell’ammiraglia Rai. La conduttrice, reduce da una stagione particolarmente positiva sul piano professionale, dovrebbe tornare accanto a Carlo Conti e Mara Venier, contribuendo a dare continuità a una squadra che ha già dimostrato di funzionare. La presenza di Bianca Guaccero rappresenta uno degli elementi di maggiore stabilità per il programma, che negli ultimi anni ha saputo costruire un rapporto molto solido con il pubblico. La conduttrice è infatti subentrata inizialmente come co-conduttrice di Nek, per poi prendere le redini del talent, fino a trasformarlo includendo altri grandi volti del servizio pubblico.

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La nuova sfida contro Amici

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale AffariItaliani, secondo cui: "Lo show diretto e condotto da Carlo Conti tornerà in onda la prossima primavera nel sabato sera di Rai 1 vs il serale della nuova serie di Amici di Maria De Filippi…" Si tratterebbe dunque di una nuova sfida diretta con Amici, uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Una collocazione che testimonia la volontà della Rai di giocare una partita importante in una serata tradizionalmente dominata dall’intrattenimento di punta.

I risultati conseguiti dal programma e l’arrivo di Enrico Brignano in giuria

A sostenere la scelta della Rai ci sono soprattutto i numeri. L’ultima edizione di Dalla strada al palco ha infatti registrato una media di 2 milioni e 609 mila telespettatori, ottenendo il 18,98% di share. Un risultato più che soddisfacente, culminato con una finale capace di raggiungere 2 milioni e 821 mila spettatori e il 18,2% di share. Le novità, però, non si fermerebbero alla sola collocazione nel palinsesto grazie ai buoni ascolti. Sempre secondo quanto riportato da AffariItaliani, Enrico Brignano sarebbe destinato a entrare stabilmente nella giuria del programma dopo alcune partecipazioni nella passata edizione. Il sito ha infatti rivelato: "Secondo quanto risulta ad Affaritaliani Brignano entrerà a far parte della giuria della prossima edizione di Dalla strada al palco special.." L’arrivo del comico e attore potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo, grazie alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo e alla sua capacità di alternare leggerezza ed empatia.

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