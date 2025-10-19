Trova nel Magazine
Bianca Guaccero intensa e genuina in questa serie Tv sorprendente su RaiPlay: un incontro profondo che cambia la vita

Bianca Guaccero interpreta Stella, giovane addestratrice di cani che diventa tata amatissima, tra amore, famiglia e piccole grandi avventure.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Bianca Guaccero serie Tv RaiPlay la stella della porta accanto in streaming
IPA

Su RaiPlay è disponibile La Stella della Porta Accanto, una miniserie commedia romantica che racconta la storia di Stella, una giovane addestratrice di cani che, grazie al suo amore per gli animali e alla sua sensibilità, riesce a entrare nel cuore di una famiglia in difficoltà. La serie, diretto da Gianfranco Albano e interpretato da Bianca Guaccero e Giorgio Lupano, è andata in onda per la prima volta nel 2008 e ora è accessibile in streaming gratuito sulla piattaforma Rai. Ecco tutto quello che sappiamo.

La trama della miniserie con Bianca Guaccero

Stella, interpretata da Bianca Guaccero, è una giovane e appassionata addestratrice di cani. Durante una passeggiata, interviene per salvare Giulia, una bambina di cinque anni, dall’aggressione di un pitbull. Questo incontro la porta a conoscere Jacopo, un giovane diplomatico vedovo con due figli, Matteo e Giulia. Jacopo, pur incapace di supplire alla mancanza materna, decide di assumere Stella come governante: i bambini la vedono come una figura materna e la accolgono subito con affetto.

Tra tensioni familiari, piccoli segreti e le mire della zia interessata al patrimonio, Stella trasformerà la propria vita e quella della famiglia che la ospita.

La Stella della Porta Accanto: tra amore e responsabilità

La serie racconta un percorso di crescita e trasformazione, in cui Stella passa dall’essere un’addestratrice di cani a una sorta di tata amatissima. Ogni episodio intreccia momenti di tenerezza, commedia e drammi familiari, mostrando come la gentilezza e la determinazione possano fare la differenza. La figura dei bambini diventa il centro emotivo della narrazione, e la storia esplora anche le difficoltà di un padre alle prese con la gestione di due figli piccoli. Bianca Guaccero offre una performance intensa e genuina, calandosi in un ruolo che le permette di esplorare nuove sfumature del suo talento. Prepararsi per interpretare Stella, addestratrice di cani e poi tata, ha richiesto attenzione e dedizione: l’attrice si è immersa nel mondo degli animali, imparando a gestire e interagire con i cani in scena per rendere il personaggio credibile. La sua interpretazione rende la serie emozionante, calda e accessibile a tutta la famiglia.

La Stella della Porta Accanto è disponibile in streaming in qualsiasi momento su RaiPlay, dove si possono guardare tutti gli episodi della prima stagione. La serie è composta da 6 episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti, pensati per offrire un mix di commedia e momenti toccanti che rendono ogni puntata piacevole e coinvolgente.

