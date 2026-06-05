Bianca Guaccero e la Rai, qual è il futuro della showgirl e perché è rimasta a mani vuote (ingiustamente)
La conduttrice pugliese rischia di rimanere fuori dai piani Rai per la prossima stagione: la delusione dopo i successi
Il futuro di Bianca Guaccero rimane un’incognita. La conduttrice pugliese, infatti, si ritrova oggi in una sorta di ‘limbo’ televisivo. In piena ascesa nelle gerarchie Rai dopo il trionfo a Ballando con le Stelle, la compagna di Giovanni Pernice è andata incontro a una piccola battuta d’arresto e, al momento, rischia di restare fuori dalla prossima stagione televisiva. Un’esclusione forse ingiusta e che indubbiamente sta passando inosservata. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.
Bianca Guaccero, il nuovo programma cancellato
C’è un silenzio che fa rumore in casa Rai ed è quello che circonda Bianca Guaccero. La showgirl pugliese, infatti, potrebbe rimanere fuori dai palinsesti autunnali e, almeno per il momento, per lei non sembrerebbero esserci piani nel futuro immediato. Il progetto di un nuovo programma estivo su Rai 1, pensato per prendere il posto de La Volta Buona durante le ‘vacanze’ di Caterina Balivo è sfumato definitivamente. A bloccare tutto sarebbe stato il nodo legato al budget: alle prese con il nuovo piano, la Rai avrebbe deciso di non rischiare di investire su un nuovo format, preferendo ripiegare su una soluzione a costo zero. Spazio quindi alle repliche de La Volta Buona e alle fiction storiche; ironicamente, per l’estate si parla di Capri, che vede proprio Bianca Guaccero tra le protagoniste.
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Il futuro (incerto) della conduttrice
Prima di questa ‘frenata’ inattesa, solo poco tempo fa la carriera di Bianca Guaccero sembrava in piena ascesa. Il biennio 2024-2025 è stato per lei quello della rinascita: dalla vittoria a Ballando con le Stelle con Giovanni Pernice alla conduzione del PrimaFestival passando per Techeteche Top Ten nell’estate 2025. Nella stagione appena trascorsa, tuttavia, tutto si è fatto più nebuloso. La trasformazione di Dalla strada al palco – passato dal format con conduttore a un programma con un panel di giurati, dove Guaccero siede accanto a giganti come Frassica, Conti e Venier – l’ha progressivamente allontanata dal ruolo di "padrona di casa" che aveva ereditato da Nek. Come se non bastasse, oggi la conduttrice rischia di dovere restare a guardare. Senza un programma estivo e con prospettive poco chiare per i palinsesti autunnali, la sua assenza dal primo piano della programmazione Rai appare una stonatura quasi ingiusta, soprattutto considerati i recenti traguardi raggiunti.
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