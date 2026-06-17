Bianca Guaccero ‘omaggia’ Kate Middleton al Royal Ascot: l’uscita con Pernice e l’abito (regale) della conduttrice
La conduttrice ha partecipato all'iconica gara equestre inglese sugli spalti, in compagnia del fidanzato ballerino. Per loro tanta allegria e due look decisamente unici.
Bianca Guaccero, vicinissima a Domenica In secondo le ultime indiscrezioni, si è concessa una fuga speciale in terra inglese. Ieri ha presenziato all’evento mondano dell’anno, la giornata inaugurale del Royal Ascot, competizione equestre prediletta dai reali e dagli appassionati di glamour. E la scelta del look della conduttrice, accompagnata per l’occasione dal fidanzato Giovanni Pernice, non poteva essere più azzeccata: un vestito ‘alla Kate Middleton’, e soprattutto un iconico capello a tesa larga, come vuole il dress code della manifestazione. Il tutto celebrato in un apprezzatissimo post Instagram dalla stessa Bianca. Ecco tutti i dettagli.
Bianca Guaccero, l’uscita con Giovanni Pernice al Royal Ascot
Un appuntamento di coppia ‘reale’, quello che ha avuto come protagonisti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due, il cui amore era sbocciato due anni fa ai tempi di Ballando con le Stelle, si sono concessi in zona Berkshire (a pochi chilometri da Londra) una sontuosa vacanza al Royal Ascot. Vale a dire il concorso ippico nato nel 1711 per volere della regina Anna, e oggi frequentato dai Windsor, ovviamente, e dall’intera alta società inglese.
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Come due ‘intrusi’ d’eccezione, Bianca e Giovanni non hanno sfigurato. Hanno rispettato ovviamente il rigido dress code, con un tocco di personalità non banale. Il ballerino ha sfoggiato un cappello nero a cilindro, uno spezzato con pantaloni classici grigi, il panciotto beige, una cravatta in tinta a pois e sopra una giacca frac di colore scuro. Bianca invece, nelle foto che lei stessa ha pubblicato in un carosello Instagram, si è riproposta come novella Kate Middleton. E la somiglianza con la futura regina è davvero impressionante.
Per lei un prezioso abito midi a fondo bianco di Luisa Spagnoli, decorato con pois neri. Un modello con tanto di gonna midi morbida, maniche corte leggermente a palloncino e un nastro al collo. E a completare l’opera, il fantastico cappello a tesa larga tipico dell’evento – in questo caso di paglia nera – e poi tacchi a spillo neri e una borsetta di Prada.
La reazione dei fan e dei vip al look di Bianca Guaccero
Su Instagram, appena sotto il post di Bianca che ha celebrato l’evento – introdotto dalla didascalia "Una giornata speciale" – i commenti entusiasti si sono sprecati. Tanto i fan quanto gli amici vip della Guaccero hanno esaltato la sua scelta di stile, come riassume bene l’intervento dell’ex Grande Fratello Jonathan Kashanian: "No vabbè muoio…il mio Sogno! Enjoy, siete stupendi". Intanto, le vacanze in terra d’Albione per Guaccero e Pernice continuano. Il loro amore sembra resistere alla prova del tempo, e nonostante il lavoro li tenga spesso separati (lui è impegnato in Inghilterra) tutto va nel migliore dei modi. Resta da capire quando arriverà il prossimo passo. Ma quella è una scelta che solo i due innamorati potranno comunicare, se vorranno, a tempo debito.
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