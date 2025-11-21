Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Lei sfoggia il maxi-anello di diamanti Stando alle ultime indiscrezioni la proposta di matrimonio potrebbe arrivare proprio in diretta a Ballando con le Stelle: gli indizi e il retroscena

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si respira un profumo di fiori d’arancio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. A quasi un anno dal trionfo a Ballando con le stelle e la nascita del loro amore amore, infatti, tra la conduttrice e il ballerino ci sarebbe aria di matrimonio. I rumor si stanno facendo sempre più insistenti e, stando alle ultime indiscrezioni, la fatidica proposta potrebbe arrivare proprio in diretta allo show di Milly Carlucci. Scopriamo tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, la proposta di matrimonio di Giovanni Pernice a Ballando: il rumor

Ormai da qualche settimana si parla con sempre più insistenza del futuro di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, secondo molti pronti a convolare a nozze a breve. A lanciare il rumor fu il settiminale Gente, che parlò per la prima volta della possibile proposta di matrimonio in diretta a Ballando con le Stelle, dove la conduttrice e il ballerino hanno trionfato lo scorso anno e dove è nato il loro amore. Pernice è ovviamente ancora impegnato nello show di Milly Carlucci e, stando a quanto rivelato da un ‘infiltrato’ sempre di Gente, dietro le quinte ci sarebbe anche Bianca. "Si vede sempre più spesso Bianca Guaccero, vincitrice di Ballando dello scorso anno, aggirarsi all’Auditorium per controllare il ‘suo’ Giovanni Pernice" si legge sul magazine.

L’indizio sulle nozze, l’anello e il retroscena

Gli indizi, ovviamente, non mancano. La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è decollata dopo Ballando con le Stelle e i due sembrano essere sempre più inseparabili, sia nei momenti di gioia (basti pensare alla festa di compleanno organizzata dalla conduttrice per il fidanzato) che in quelli più difficili come nel caso del lutto di Bianca dopo la scomparsa del padre, ma non è tutto. Come sottolineato dal settimanale Gente, infatti, Bianca Guaccero sta indossando un vistoso anello che potrebbe essere la prova definitiva di un matrimonio imminente.""L’ultima volta sfoggiava uno spettacolare trilogy di fidanzamento che mostrava felice". Stando alle ultime voci – come detto – la fatidica proposta potrebbe arrivare proprio a Ballando con le Stelle. Domani sabato 22 novembre 2025 andrà in onda la nona puntata: c’è molta attesa dopo i fuochi d’artificio tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, ma anche e soprattutto proprio intorno a Giovanni Pernice e alle condizioni fisiche della sua ‘allieva’ Francesca Fialdini. Il gran momento, tuttavia, potrebbe arrivare tra circa un mese, magari in occasione del penultimo appuntamento in onda il prossimo 13 dicembre, quasi a ‘citare’ un precedente: "La proposta di matrimonio accadrà alla penultima puntata come accadde a Simona Ventura e Giovanni Terzi?".

