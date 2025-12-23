Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Milly Carlucci li ‘smaschera’ alla finale di Ballando con le Stelle

Durante l’ultima serata della 20esima edizione dello show i due non si nascosti e hanno ‘confessato’ di essere pronti al matrimonio: cos’è successo

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Fiori d’arancio in vista per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Ormai da tempo, infatti, si parla di matrimonio tra i due, nonostante non siano mai arrivate né conferme né smentite ufficiali. Secondo alcune indiscrezioni il ballerino avrebbe dovuto fare la fatidica proposta proprio a Ballando con le Stelle, dove i due si sono conosciuti e hanno trionfato. Alla fine la proposta non è arrivata ma, nel corso della finale dello show di Milly Carlucci, i due non si sono nascosti e hanno ‘ammesso’ di avere le nozze ormai nel mirino. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, la proposta di matrimonio di Giovanni Pernice a Ballando

Lo scorso sabato si è chiusa la 20esima edizione di Ballando con le Stelle e Giovanni Pernice ha sfiorato il ‘bis’ classificandosi al secondo posto con Francesca Fialdini, alle spalle solo dei vincitori Andrea Delogu e Nikita Perotti. Nel 2024 il ballerino aveva infatti trionfato con Bianca Guaccero, con la quale è anche sbocciato l’amore. A distanza di un anno la coppia – più unita che mai – sembrava pronta a fare il grande passo e in tanti avevano ipotizzato che la proposta di matrimonio sarebbe arrivata proprio in diretta a Ballando. In tanti avevano visto Bianca sempre più spesso dietro le quinte dello show di Milly Carlucci e con un vistoso anello, pensando dunque che l’annuncio sarebbe stato fatto in pista, dove tutto è nato. Alla fine – come detto – la proposta non è arrivata, ma un dettaglio non è certo sfuggito ai fan.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Milly Carlucci ‘smaschera’ la coppia: perché e quando si sposano

Alla finale di Ballando con le stelle andata in scena lo scorso sabato non poteva mancare Bianca Guaccero, la campionessa in carica, che ha seguito fino all’ultima la sfida decisiva tra Andrea Delogu e Francesca Fialdini dopo la premiazione di Barbara D’Urso, classificatasi al terzo posto. Proprio durante il ring finale – durante il quale la coppia sono state chiamate a esibirsi in ben tre stili diversi – Fialdini è stata costretta a una breve pausa per cambiarsi, mentre Giovanni Pernice l’ha aspettata in pista. "Tu invece, sei sempre pronto: sei un uomo da sposare!" ha scherzato Milly Carlucci, con Giovanni Pernice che ha risposto guardando a bordo pista: "Chiedi a Bianca". Inquadrata (ma il microfono spento), Bianca Guaccero ha annuito vistosamente, accennando anche un "Lo faremo, lo faremo…". Le nozze, insomma, sembrano essere ormai all’orizzonte.

Potrebbe interessarti anche

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Lei sfoggia il maxi-anello di diamanti

Stando alle ultime indiscrezioni la proposta di matrimonio potrebbe arrivare proprio...
Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Pernice sorprende Bianca Guaccero: “Proposta di matrimonio in diretta a Ballando con le stelle”, il retroscena choc

Stando ad alcuni rumor il ballerino starebbe pensando di chiedere alla conduttrice d...
Andrea Delogu

Ballando con le stelle, mistero Andrea Delogu: perché non ballerà con più Pernice

Stando a recenti indiscrezioni, la conduttrice avrebbe dovuto fare coppia con il bal...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, la bordata d'addio di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Come Chiara Ferragni”

La giudice ha commentato l’ultima edizione dello show di Milly Carlucci scagliandosi...
Anticipazioni Ballando con le stelle puntata 15 novembre 2025

Ballando con le Stelle, Pernice rischia il ritiro e Andrea Delogu trema per l'eliminazione: cosa vedremo

Ottava puntata con il dancing show di Rai 1: tanti concorrenti infortunati e una nuo...
Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, sondaggio choc: il pubblico ha scelto la vincitrice (Barbara D’Urso beffata)

Il sondaggio lanciato da Libero Magazine indica una favorita netta in vista della fi...
Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Bianca Guaccero scrive a Pernice dopo l’infortunio: “Il mio cuore trabocca d’orgoglio”, qual è il suo futuro a Ballando

La fidanzata di Giovanni Pernice celebra il suo coraggio dopo l’infortunio. Ecco cos...
Ballando con le Stelle 20 dicembre 2025

Ballando con le Stelle, finale di fuoco tra polemiche e super ospiti: chi vince e cosa vedremo stasera

Si parte con lo spareggio di tre coppie, per poi entrare nel vivo della gara: tutte ...
Ballando con le Stelle 13 dicembre 2025

Ballando con le Stelle, seconda semifinale (senza Tu si que vales): ospiti, polemiche e chi esce stasera

Le anticipazioni della penultima puntata in vista del gran finale per il dancing sho...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Giovanni Pernice

Giovanni Pernice
Giada Lini

Giada Lini
La conduttrice Bianca Guaccero

Bianca Guaccero

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963