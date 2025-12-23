Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Milly Carlucci li ‘smaschera’ alla finale di Ballando con le Stelle
Durante l’ultima serata della 20esima edizione dello show i due non si nascosti e hanno ‘confessato’ di essere pronti al matrimonio: cos’è successo
Fiori d’arancio in vista per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Ormai da tempo, infatti, si parla di matrimonio tra i due, nonostante non siano mai arrivate né conferme né smentite ufficiali. Secondo alcune indiscrezioni il ballerino avrebbe dovuto fare la fatidica proposta proprio a Ballando con le Stelle, dove i due si sono conosciuti e hanno trionfato. Alla fine la proposta non è arrivata ma, nel corso della finale dello show di Milly Carlucci, i due non si sono nascosti e hanno ‘ammesso’ di avere le nozze ormai nel mirino. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Bianca Guaccero, la proposta di matrimonio di Giovanni Pernice a Ballando
Lo scorso sabato si è chiusa la 20esima edizione di Ballando con le Stelle e Giovanni Pernice ha sfiorato il ‘bis’ classificandosi al secondo posto con Francesca Fialdini, alle spalle solo dei vincitori Andrea Delogu e Nikita Perotti. Nel 2024 il ballerino aveva infatti trionfato con Bianca Guaccero, con la quale è anche sbocciato l’amore. A distanza di un anno la coppia – più unita che mai – sembrava pronta a fare il grande passo e in tanti avevano ipotizzato che la proposta di matrimonio sarebbe arrivata proprio in diretta a Ballando. In tanti avevano visto Bianca sempre più spesso dietro le quinte dello show di Milly Carlucci e con un vistoso anello, pensando dunque che l’annuncio sarebbe stato fatto in pista, dove tutto è nato. Alla fine – come detto – la proposta non è arrivata, ma un dettaglio non è certo sfuggito ai fan.
Milly Carlucci ‘smaschera’ la coppia: perché e quando si sposano
Alla finale di Ballando con le stelle andata in scena lo scorso sabato non poteva mancare Bianca Guaccero, la campionessa in carica, che ha seguito fino all’ultima la sfida decisiva tra Andrea Delogu e Francesca Fialdini dopo la premiazione di Barbara D’Urso, classificatasi al terzo posto. Proprio durante il ring finale – durante il quale la coppia sono state chiamate a esibirsi in ben tre stili diversi – Fialdini è stata costretta a una breve pausa per cambiarsi, mentre Giovanni Pernice l’ha aspettata in pista. "Tu invece, sei sempre pronto: sei un uomo da sposare!" ha scherzato Milly Carlucci, con Giovanni Pernice che ha risposto guardando a bordo pista: "Chiedi a Bianca". Inquadrata (ma il microfono spento), Bianca Guaccero ha annuito vistosamente, accennando anche un "Lo faremo, lo faremo…". Le nozze, insomma, sembrano essere ormai all’orizzonte.
