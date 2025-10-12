Il lutto di Bianca Guaccero, morto il papà Ettore. La dedica di Pernice in diretta Tv a Ballando con le stelle Bianca Guaccero piange la perdita del papà Ettore: il ricordo commovente, i momenti difficili con la salute e le parole d’amore di Giovanni Pernice in diretta Tv.

Un lutto straziante ha colpito Bianca Guaccero, conduttrice Rai ed ex vincitrice di Ballando con le stelle. Venerdì 10 ottobre è morto il suo papà, Ettore, all’età di 81 anni. I funerali si sono svolti ieri, nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, città d’origine della famiglia. Solo nelle ultime ore Bianca ha voluto condividere un pensiero sui social, un saluto commovente al suo papà che non c’è più:

"Ti amerò per sempre."

Bianca Guaccero, è morto il papà Ettore: aveva 81 anni

Bianca Guaccero non ha mai nascosto il legame speciale che la legava al papà Ettore, tanto che nella scorsa edizione di Ballando con le stelle aveva dedicato una delle sue esibizioni proprio a lui: "Io e mio papà abbiamo un rapporto bellissimo, lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita", raccontò la conduttrice pugliese. Al momento non sono note le cause della morte di Ettore Guaccero.

I momenti difficili con la salute del padre

Negli anni, il papà di Bianca ha avuto problemi cardiaci che avevano messo in ansia la conduttrice. In un’intervista ricordò un momento particolarmente drammatico vissuto qualche anno fa, quando suo padre fu ricoverato in terapia intensiva dopo un malore improvviso: "Quella mattina sono partita con i miei cugini per passare il Natale a casa in Puglia. Ho chiamato mia madre diverse volte ma mi ha risposto molto tempo dopo. Papà non c’era perché era in ospedale e non sapeva come stesse. Era finito in terapia intensiva perché aveva avuto una complicazione cardiaca", il racconto della showgirl. "Aveva fatto una operazione urgente, ho pensato fosse finita. Ho pianto per 14 ore, non riuscivo a respirare. Pensavo non l’avrei più rivisto. chiamo in ospedale ma nessuno mi dava notizie. L’immagine di mio padre attaccato ai fili non la dimenticherò mai".

Ettore, pochi mesi fa, le aveva anche inviato un messaggio in diretta a Verissimo:

"Sei e sarai sempre la mia piccolina… Sei quella persona che porta in famiglia tanta allegria e tanto spontaneo amore. Sei quella figlia che ogni genitore avrebbe voluto avere perché"

Un gesto che ha fatto commuovere Bianca, che guardò la clip con le lacrime agli occhi insieme a Silvia Toffanin, anche lei molto toccata.

Giovanni Pernice, parole d’amore in diretta per Bianca Guaccero dopo il lutto

Anche Giovanni Pernice, compagno di Bianca Guaccero e conosciuto proprio a Ballando con le stelle l’anno scorso, le ha voluto mostrare vicinanza durante la puntata di ieri sera del dance show di Rai 1 (QUI le pagelle della terza serata). Dopo essersi esibito in un valzer insieme a Francesca Fialdini, il ballerino siciliano ha mandato un messaggio in diretta Tv alla sua compagna: "Voglio mandare un saluto a casa, a Bianca che ci sta guardando, amore ti amo!".

Un pensiero raccolto dalla conduttrice Milly Carlucci, che ha sua volta ha mandato una ‘carezza’ a Bianca: "Anche perché per lei è un momento difficile lo sappiamo, la salutiamo".

Bianca Guaccero, la sua famiglia: i genitori, il fratello, la figlia

Bianca Guaccero ha sempre avuto un legame speciale con i genitori, che sono stati i primi a credere nel suo talento e a sostenerla in ogni scelta sin da giovanissima. Suo padre, Ettore, è stato dirigente amministrativo presso la ASL, mentre sua madre, Rosaria Salierno, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha scelto di dedicarsi completamente ai figli. Bianca ha anche un fratello maggiore, Domenico, e una figlia, Alice, nata dalla relazione con il regista Dario Acocella.

