"Bianca Guaccero è incinta”, aspetta il primo figlio da Giovanni Pernice: il retroscena sulla presunta gravidanza
La relazione tra la conduttrice e il ballerino continua a gonfie vele e, secondo gli ultimi rumors, la bella Bianca potrebbe essere in dolce attesa.
L’amore tra la conduttrice Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice è sbocciato grazie a Ballando con le stelle del 2024, programma che li ha visti trionfare sulla posta da ballo come coppia. Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti, come il viaggio a Londra e la vacanza a Portofino, la conduttrice ha confermato pubblicamente il legame a novembre 2024, manifestando l’enorme gioia per aver ritrovato l’amore e la serenità accanto a Giovanni. D’altronde, nel corso del programma la coppia aveva mostrato un’intesa crescente e i fan si erano subito affezionato all’idea che tra Bianca e Giovanni potesse esserci un legame che andasse ben oltre la pista da ballo. Ad oggi la loro relazione prosegue a gonfie vele e, negli ultimi giorni, hanno iniziato a circolare rumors secondo i quali la bella Bianca potrebbe addirittura essere in dolce attesa: scopriamo di più.
Bianca Guaccero incinta? Le voci sulla (presunta) gravidanza
Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono più innamorati che mai, e spesso lo dimostrano anche sui social postando foto che li ritraggono insieme nella loro splendida e serena quotidianità. Da qualche giorno, però, hanno iniziato a circolare voci secondo le quali la conduttrice potrebbe essere in dolce attesa. A rilanciare l’ipotesi ci ha pensato anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, pubblicando sui social un’immagine di Bianca e la domanda di una fan che, vedendo quello che viene solitamente definito ‘pancino sospetto’, ha appunto chiesto se la Guaccero fosse incinta. È doveroso sottolineare che, almeno per il momento, queste sono soltanto voci da prendere con le pinze, dato che non vi è alcuna conferma di un’eventuale gravidanza di Bianca. Ma se ciò dovesse rivelarsi reale, per Bianca e Giovanni sarebbe il meraviglioso coronamento di un vero e proprio sogno d’amore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Bianca Guaccero, la figlia Alice e il rapporto con Giovanni Pernice
Bianca Guaccero è già mamma di Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con Dario Acocella. Ad oggi la bimba ha 11 anni e Bianca ha sempre raccontato come il compagno Giovanni Pernice sia riuscito a conquistare anche lei entrando nella sua vita in punta di piedi. Bianca ha presentato ufficialmente Giovanni ad Alice alla fine del 2024, sottolineando come i due si siano subito trovati in grande sintonia. La conduttrice ha poi aggiunto che vedere il compagno andare così d’accordo con sua figlia è stato un elemento fondamentale per la sua felicità e per la solidità della loro relazione. Giovanni ha saputo integrarsi molto bene nella vita della piccola Alice e, a questo punto, l’eventuale arrivo di un bebè non potrebbe che moltiplicare ulteriormente la loro felicità.
Potrebbe interessarti anche
Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Milly Carlucci li ‘smaschera’ alla finale di Ballando con le Stelle
Durante l’ultima serata della 20esima edizione dello show i due non si nascosti e ha...
Andrea Delogu come Bianca Guaccero, svolta in Rai dopo il successo a Ballando con le stelle: cosa farà
La vittoria al noto show di ballo potrebbe aprire le porte alla conduttrice verso un...
Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Lei sfoggia il maxi-anello di diamanti
Stando alle ultime indiscrezioni la proposta di matrimonio potrebbe arrivare proprio...
La Rai che verrà: De Martino va in ferie, Alessandro Greco riappare e Carlo Conti cambia show (con Bianca Guaccero)
Cambiamenti in vista per la rete ammiraglia, con i mesi estivi che porteranno in sce...
Fedez, la fidanzata Giulia Honegger incinta? “Già fatto gender reveal”, sorpresa sul sesso del bebè
Continuano i rumors sulla presunta gravidanza di Giulia che, secondo le ultime indis...
Bianca Guaccero scrive a Pernice dopo l’infortunio: “Il mio cuore trabocca d’orgoglio”, qual è il suo futuro a Ballando
La fidanzata di Giovanni Pernice celebra il suo coraggio dopo l’infortunio. Ecco cos...
Pernice sorprende Bianca Guaccero: “Proposta di matrimonio in diretta a Ballando con le stelle”, il retroscena choc
Stando ad alcuni rumor il ballerino starebbe pensando di chiedere alla conduttrice d...
Bianca Guaccero sbarca su Canale 5 (senza Pernice): il colpaccio del ‘Biscione’, cosa farà
La conduttrice in arrivo sulle reti Mediaset: il momento magico dell'attrice 44enne ...