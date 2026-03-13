"Bianca Guaccero è incinta”, aspetta il primo figlio da Giovanni Pernice: il retroscena sulla presunta gravidanza La relazione tra la conduttrice e il ballerino continua a gonfie vele e, secondo gli ultimi rumors, la bella Bianca potrebbe essere in dolce attesa.

L’amore tra la conduttrice Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice è sbocciato grazie a Ballando con le stelle del 2024, programma che li ha visti trionfare sulla posta da ballo come coppia. Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti, come il viaggio a Londra e la vacanza a Portofino, la conduttrice ha confermato pubblicamente il legame a novembre 2024, manifestando l’enorme gioia per aver ritrovato l’amore e la serenità accanto a Giovanni. D’altronde, nel corso del programma la coppia aveva mostrato un’intesa crescente e i fan si erano subito affezionato all’idea che tra Bianca e Giovanni potesse esserci un legame che andasse ben oltre la pista da ballo. Ad oggi la loro relazione prosegue a gonfie vele e, negli ultimi giorni, hanno iniziato a circolare rumors secondo i quali la bella Bianca potrebbe addirittura essere in dolce attesa: scopriamo di più.

Bianca Guaccero incinta? Le voci sulla (presunta) gravidanza

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono più innamorati che mai, e spesso lo dimostrano anche sui social postando foto che li ritraggono insieme nella loro splendida e serena quotidianità. Da qualche giorno, però, hanno iniziato a circolare voci secondo le quali la conduttrice potrebbe essere in dolce attesa. A rilanciare l’ipotesi ci ha pensato anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, pubblicando sui social un’immagine di Bianca e la domanda di una fan che, vedendo quello che viene solitamente definito ‘pancino sospetto’, ha appunto chiesto se la Guaccero fosse incinta. È doveroso sottolineare che, almeno per il momento, queste sono soltanto voci da prendere con le pinze, dato che non vi è alcuna conferma di un’eventuale gravidanza di Bianca. Ma se ciò dovesse rivelarsi reale, per Bianca e Giovanni sarebbe il meraviglioso coronamento di un vero e proprio sogno d’amore.

Bianca Guaccero, la figlia Alice e il rapporto con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero è già mamma di Alice, nata nel 2014 dal matrimonio con Dario Acocella. Ad oggi la bimba ha 11 anni e Bianca ha sempre raccontato come il compagno Giovanni Pernice sia riuscito a conquistare anche lei entrando nella sua vita in punta di piedi. Bianca ha presentato ufficialmente Giovanni ad Alice alla fine del 2024, sottolineando come i due si siano subito trovati in grande sintonia. La conduttrice ha poi aggiunto che vedere il compagno andare così d’accordo con sua figlia è stato un elemento fondamentale per la sua felicità e per la solidità della loro relazione. Giovanni ha saputo integrarsi molto bene nella vita della piccola Alice e, a questo punto, l’eventuale arrivo di un bebè non potrebbe che moltiplicare ulteriormente la loro felicità.

