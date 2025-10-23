Bianca Guaccero riappare dopo la morte del padre, le parole di dolore: “Il mio cielo ha perso una stella” La showgirl è tornata sui social condividendo una lunga e commovente dedicata per il suo papà, scomparso pochi giorni fa: ecco le sue parole.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nelle ultime settimane, la conduttrice e attrice Bianca Guaccero è stata colpita da un grave lutto: la morte dell’amatissimo papà Ettore. Dopo alcuni giorni di comprensibile silenzio, Bianca ha deciso di tornare sui social condividendo con le persone che la seguono da sempre un lungo e commovente messaggio dedicato al padre con il quale aveva un legame indissolubile. Ecco le sue parole.

Il dolore di Bianca Guccero, per la perdita del padre: "Il mio cielo ha perso una stella"

Bianca Guaccero è tornata sui social nelle ultime ore condividendo un’immagine completamente nera in riferimento al terribile lutto che l’ha colpita in questi giorni. Ad accompagnare l’immagine, una lunga e commovente dedica al suo amato papà. "Ciao babbo, te ne sei andato. E il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida. Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie. Mi guardo indietro, e mi accorgo che adesso sono sola. E tu, chissà dove sei, negli infinti intrecci dimensionali di questa vita piena di mistero", ha scritto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conduttrice ha poi continuato a esprimere il suo stato d’animo con queste parole: "Il dolore mi abita dentro, e silenzioso, segue i miei passi, come un vento che soffia tra le costole, e che durante il giorno mi raggiunge all’improvviso, con il suono, a volte assordante, dei ricordi: un sorriso dolce, un consiglio, uno sguardo complice, un buongiorno che arrivava dalla fessura della porta della mia camera semi aperta, i rumori di quando eravamo a tavola, e talvolta non serviva parlare, perché bastava esserci tutti e quattro per essere felici. Oggi non temo di piangere. Ogni lacrima è una parola d’amore che non ha fatto in tempo a uscire. Ogni segno su questa faccia, il pensiero di quel vuoto che hai lasciato nella mia vita, e che ho paura di affrontare".

Bianca Guccero, la dedica al padre: "Ti ritroverò nella parte migliore di me"

Nel suo lungo discorso, Bianca Guaccero ha promesso al padre che non lo dimenticherà mai e che d’ora in avanti lo ritroverà in tutto ciò che incontrerà sul suo cammino. "E quando mi sentirò persa, chiuderò gli occhi e ti ritroverò lì. In quella forza che troverò e che non pensavo di avere. Nella voce che mi parlerà quando dovrò scegliere, o avrò paura di essere sulla strada sbagliata, con le persone sbagliate. Ti ritroverò nella parte migliore di me, che porta il tuo nome, senza bisogno di dirlo. Il tempo non cancellerà, mi insegnerà a portare addosso il dolore, come si porta una cicatrice sul corpo o nel cuore: non più come una ferita, ma come memoria viva di chi ti ha insegnato ad essere, prima ancora che a camminare. ‘Questo film è tutto nostro, il finale posso solo immaginarlo. Siamo solamente usciti all’intervallo’".

Potrebbe interessarti anche