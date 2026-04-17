Bianca Guaccero (innamorata) a La Volta Buona: “Pernice? L’ho aspettato per 44 anni”. E svela i tempi per matrimonio e figli

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Bianca Guaccero è una delle ospiti de "La Volta Buona" nella puntata di venerdì 17 aprile 2026, chiamata a intervenire innanzitutto su una polemica sorta recentemente, relativa all’ultimo brano di Serena Brancale, "Al mio paese". Si tratta di una canzone che a molti non è piaciuta per il modo ritenuto stereotipato in cui parla del Sud Italia, che ha per protagonista di una persona del Sud che vive fuori sede, a Milano o in altre città del Nord, torna a casa per le vacanze estive e rimane stupita dalla bellezza dei posti in cui è cresciuta.

Il modo in cui descrive la sua terra di origine sta facendo discutere, basti pensare a una parte del testo, "Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese". Caterina Balivo ha voluto conoscere a riguardo l’opinione della showgirl pugliese: "Per me Serena, che conosco da anni e ha una voce straordinaria (ha frequentato anche il mio paese, Bitonto), riesce sempre a tirare fuori il bello, le tradizioni, il folclore. Quando vedo le immagini del video è davvero così, ci sono le persone per strada che ti danno da mangiare".

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Bianca Guaccero a "La Volta Buona": l’amore per Giovanni Pernice e il futuro

Non sono mancate dolci parole nei confronti di Milly Calucci, che oggi per lei è un’amica, visto che l’esperienza a "Ballando con le stelle" le ha cambiato la vita (è qui che ha conosciuto il fidanzato, Giovanni Pernice), le ha infatti voluto fare tanti auguri ora che a breve diventerà nonna grazie alla figlia Angelica: "Io la amo, sono molto felice, per me Ballando con le stelle è stato uno spartiacque sono tutti i punti di vista, lavorativo e umano. Grazie Milly, sai che ti voglio bene, sono felice per tutto quello che ti sta accadendo".

La 45enne ha detto la sua anche sull’imitazione di Milly gatta da Giulia Vecchio, che parla di "trattamento Bianca Guaccero", in riferimento a come il programma le abbia davvero stravolto tutto: "Mi fa molto ridere, ho telefonato a Giulia per ringraziarla dell’imitazione, questo è diventato un tormentone, spero che il trattamento funzioni per tutti. Ho aspettato tanto tempo, ma ne è valsa la pena. Ho aspettato 44 anni per trovare quello giusto. Ancora non ci siamo sposati, ci sono anche immagini con l’intelligenza artificiale dove io sono incinta, quando sarà con i tempi giusti vedremo. Sono una ragazza del Sud, tradizionalista, ho una figlia che rispetto, serve creare rapporti solidi, la prima casa viene fatta nel rapporto, poi viene quella con i mattoni".

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