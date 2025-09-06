Trova nel Magazine
Bianca Guaccero sorprende Giovanni Pernice, la festa di compleanno e la dedica commovente: "Tutto l'amore che posso"

Una serata speciale che ha visto la conduttrice organizzare qualcosa di unico per celebrare il compleanno del ballerino, tra emozioni, amici e momenti indimenticabili.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continua a catturare l’attenzione del pubblico, complice la naturalezza con cui vivono la loro storia e i gesti che ne raccontano la continua crescita condivisa. L’ultima iniziativa della conduttrice, pensata per celebrare una data importante, ha dimostrato ancora una volta quanto il loro legame sia autentico e pieno di complicità.

La festa a sorpresa di Bianca Guaccero per Giovanni Pernice

Per il compleanno di Giovanni, Bianca ha organizzato una festa che ha avuto l’effetto di sorprendere tutti, a cominciare dal diretto interessato: "Ieri, come sapete, è stato il compleanno di Giò e questa è stata la mia sorpresa che ho organizzato per lui. È stato tutto stupendo", ha raccontato lei stessa in un post sui social, corredato da immagini del suo innamorato che festeggia con la torta. Il party si è svolto in piscina, con amici e familiari che hanno contribuito a creare un’atmosfera allegra e calorosa. Musica, brindisi e balli hanno fatto da cornice a una serata che ha avuto il suo momento più emozionante nella proiezione di un video dedicato a Giovanni, una raccolta di ricordi e traguardi che hanno ripercorso la sua carriera e i momenti più significativi della vita privata. L’espressione stupita e commossa del ballerino ha reso chiaro quanto fosse speciale quel gesto.

Il messaggio commovente per Giovanni Pernice

Tra gli elementi più simbolici della festa, la torta ha avuto un ruolo centrale: sopra, una scritta semplice ma intensa: "Con tutto l’amore che posso", che ha rappresentato la dichiarazione più diretta ed emozionante della serata. Bianca, poi, non ha mancato di ringraziare chi l’ha aiutata a organizzare: "Grazie agli amici, alla famiglia, e a tutti coloro che mi hanno aiutata perrendere questa giornata ancora più speciale. Giovanni ti amo. Ti auguro il meglio. Per sempre". Le sue parole hanno colpito anche i tanti fan che seguono la coppia sui social. In pochi minuti, il post si è riempito di messaggi di affetto e di sostegno, segno che l’attenzione verso di loro è sempre alta e che la spontaneità di certi gesti arriva dritta al cuore del pubblico.

Un amore nato a Ballando con le stelle

La relazione tra Bianca e Giovanni è nata sotto i riflettori di Ballando con le stelle, ma la vera forza del loro legame si è costruita lontano dalle telecamere. Bianca ha ritrovato serenità e fiducia accanto a Giovanni, mentre lui è riuscito a instaurare un rapporto positivo anche con Alice, la figlia di lei, avuta da un precedente matrimonio. Oggi i due vivono la loro storia senza nascondersi, tra viaggi, progetti e momenti condivisi che parlano di un futuro costruito insieme. La festa a sorpresa di Bianca non è stata soltanto un compleanno da ricordare, ma anche la conferma di un amore che continua a crescere sempre più solido.

