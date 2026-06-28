Bianca Guaccero, la dedica d’amore a Giovanni Pernice (aspettando Domenica In): "Il mio posto preferito sei tu’” Bianca Guaccero dedica un pensiero speciale a Giovanni Pernice e conferma il momento felice vissuto insieme: la loro storia d’amore continua a far emozionare i fan.

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Una frase breve, una foto insieme e una dedica capace di raccontare tutto. Bianca Guaccero ha scelto di affidare ai social un messaggio speciale per Giovanni Pernice, un gesto romantico che ha riportato l’attenzione sulla loro storia e su quel legame nato tra passi di danza, riflettori e una complicità diventata sempre più evidente.

La dedica social di Bianca Guaccero per Giovanni Pernice

"Il mio posto preferito sei tu". È questa la frase con cui Bianca Guaccero ha scelto di accompagnare un momento speciale condiviso sui social insieme a Giovanni Pernice.

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A rendere ancora più forte il messaggio è stata l’immagine del loro bacio romantico, scoccato davanti a una location da favola e con in mano due calici di vino per brindare – chissà – a una bella notizia o più semplicemente al loro amore. Un gesto di complicità che ha acceso nuovamente l’entusiasmo dei tanti fan che hanno seguito la nascita della loro relazione fin dall’inizio.

La storia d’amore nata a Ballando con le stelle 2024

La loro storia ha avuto un inizio quasi da film romantico. Bianca e Giovanni si sono incontrati nel 2024 durante la partecipazione a Ballando con le stelle, dove lui era il suo maestro e lei una delle concorrenti.

Tra prove, coreografie e settimane trascorse insieme, il rapporto professionale ha lasciato spazio a una sintonia sempre più evidente. Il pubblico ha iniziato a notare una particolare complicità tra i due, fatta di sorrisi, sostegno reciproco e una naturale intesa che sembrava andare oltre il semplice ballo. La vittoria nel dance show di Rai 1 ha rappresentato il culmine della loro avventura professionale, ma il vero capitolo della loro storia è iniziato lontano dalla pista: la coppia ha infatti trasformato quella connessione nata davanti alle telecamere in una relazione nella vita reale.

Per Bianca Guaccero, Giovanni è arrivato in una fase delicata e importante del suo percorso personale. Dopo il matrimonio con Dario Acocella e la nascita della figlia Alice, la conduttrice ha raccontato più volte quanto fosse importante ritrovare serenità e una nuova energia.

Bianca Guaccero e Pernice tra futuro, nozze (e Domenica In)

Intorno alla coppia non sono mancate le indiscrezioni su possibili nozze o su un figlio in arrivo, ma al momento non ci sono annunci ufficiali. Bianca e Giovanni sembrano concentrati soprattutto sul vivere il loro rapporto giorno dopo giorno, puntando al tempo stesso a migliorare le loro rispettive carriere. Pernice, infatti, dopo il successo del 2024 a Ballando con le stelle ha compiuto un ulteriore salto di qualità e ha conquistato l’Inghilterra (dove è celebre grazie alla partecipazione a Strictly Come Dancing) con il suo spettacolo solista "The Last Dance" e il tour "Together Again" in collaborazione con Anton Du Beke. Bianca, invece, è tornata protagonista in Tv entrando nel cast del talent Rai Dalla strada al palco. Inoltre, si parla di lei come possibile co-conduttrice di Domenica In al fianco di Mara Venier nell’edizione 2026-2027.

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