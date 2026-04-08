Bianca Guaccero frena con Pernice: “Non è come Beautiful”, la smentita sul gravidanza e matrimonio La conduttrice si apre sul rapporto col celebre ballerino conosciuto a Ballando Con le Stelle, svelando di volerci andare piano e godersi il momento insieme.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un amore nato sotto i riflettori, cresciuto tra entusiasmo e complicità, che ora da tempo e scandito da molte voci: tra voci di matrimonio e presunte gravidanze, Bianca Guaccero commenta tutto, e racconta perché almeno per ora, la parola d’ordine è aspettare.

L’amore nato a Ballando con le Stelle tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

È stato il palcoscenico di Ballando con le Stelle a fare da cornice al loro primo incontro, trasformando un sodalizio artistico in qualcosa di più profondo. Settimana dopo settimana, mentre il pubblico seguiva passi, coreografie e classifiche, tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice prendeva forma un legame che sarebbe poi continuato lontano dalle telecamere. La vittoria nel 2024 ha suggellato un percorso televisivo brillante, ma la relazione ha scelto subito binari più intimi, meno rumorosi. Ma proprio quell’esposizione iniziale ha alimentato aspettative e supposizioni. C’è chi ha iniziato a parlare di fiori d’arancio dopo pochi mesi, chi ha ipotizzato un figlio in arrivo, chi ha letto ogni gesto come indizio di un "grande passo" imminente. Bianca Guaccero, però, ha deciso di riportare la narrazione su un terreno più concreto, spiegando con chiarezza quale sia il suo punto di vista.

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Bianca Guaccero commenta le voci

"Già dopo tre mesi ci chiedevano quando ci saremmo sposati… e mo’ un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful. A casa mia no". Con questa battuta la conduttrice ha smontato l’idea che una relazione debba seguire tappe obbligate e accelerate. Non è una chiusura verso il matrimonio o verso l’idea di allargare la famiglia, ma piuttosto la scelta di non farsi trascinare dalla pressione esterna: "Prima di tutto bisogna conoscersi negli alti e nei bassi della vita", ha spiegato, sottolineando come la solidità di un rapporto non si misuri con la velocità delle decisioni, bensì con la capacità di affrontare insieme la quotidianità. Parlando della figlia e del suo passato, ricorda: "Proprio perché vengo da un matrimonio finito e ho una figlia, che è la mia priorità assoluta. È così che si costruisce la prima casa: quella dell’intimità del cuore".

La vita dietro le quinte e la quotidianità della coppia

Lontano dai riflettori, la coppia sembra vivere una dimensione sorprendentemente semplice. "Siamo quelli che stanno sul divano a … vedere film, farsi i popcorn e giocare insieme alla Playstation. Ci divertiamo con poco, con le cose semplici della vita che sono però le più importanti". Bianca Guaccero ha anche confidato come questa relazione abbia rappresentato un cambio di prospettiva personale: "È stata la prima volta che non mi sono fatta questa domanda sul futuro e, forse, è il modo giusto per affrontare le storie d’amore". Una dichiarazione che lascia intravedere una maturità nuova, meno ansiosa, più radicata nel presente.

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