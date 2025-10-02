Bianca Guaccero sfida la cucina internazionale (e l'amore) in questa fiction su RaiPlay Tra sogni, cucina e sentimenti: Bianca Guaccero protagonista di una miniserie con Gigi Proietti e Stefania Sandrelli, disponibile su RaiPlay.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Bianca Guaccero torna protagonista sul piccolo schermo in una miniserie frizzante e romantica ambientata tra pentole, ricette segrete e sogni da realizzare. Un racconto in due puntate che unisce l’ironia delle commedie familiari al fascino della cucina d’autore, con un cast d’eccezione che vede accanto all’attrice pugliese due giganti del cinema italiano: Gigi Proietti e Stefania Sandrelli. Ecco di quale serie si tratta, cosa aspettarci dalla trama e dove guardarla.

Mai storie d’Amore in Cucina trama e personaggi

La storia ruota attorno a Evelina (Bianca Guaccero), giovane donna cresciuta nella trattoria di famiglia e animata da un grande desiderio: diventare una chef di fama internazionale. Il padre Marcello (Gigi Proietti), uomo carismatico e abile intrattenitore, non crede nelle ambizioni della figlia, convinto che la cucina d’autore sia un territorio riservato agli uomini.

Più silenziosa ma fondamentale è invece la madre Luisa (Stefania Sandrelli), vera cuoca del locale, che incoraggia Evelina a inseguire i propri sogni. Spronata dal sostegno materno, la protagonista parte per Barcellona, dove spera di farsi notare dal suo mito, lo chef Fernando Barranco (Chisco Amado). Tra delusioni iniziali, lavori precari e colpi di scena, la giovane dovrà lottare con determinazione per farsi strada in un mondo che sembra non volerle lasciare spazio.

Cast, curiosità e dove vedere la serie con Bianca Guaccero

Al di là della leggerezza e delle situazioni comiche, la serie affronta un tema ancora molto attuale: la difficoltà delle donne a farsi riconoscere in ambienti dominati dagli uomini, come quello dell’alta cucina. Evelina rappresenta il coraggio di ribellarsi a un destino già scritto e la forza di inseguire i propri obiettivi nonostante ostacoli e pregiudizi. È proprio questa dimensione universale – la sfida contro le convenzioni e la ricerca di un posto nel mondo – a rendere la miniserie coinvolgente e vicina al pubblico, trasformando un semplice racconto televisivo in una storia di emancipazione e speranza.

Oltre alla Guaccero, Proietti e Sandrelli, il cast comprende anche Chisco Amado e Carlota Frison, che contribuiscono a dare un respiro internazionale alla produzione. La miniserie è stata girata nella splendida cornice di Barcellona e porta la firma di Giorgio Capitani e Fabio Jephcott, registi che hanno saputo mescolare commedia, emozione e un pizzico di realismo. Prodotta da Solaris Cinematografica e Rai Fiction, con la collaborazione dell’Istituto Cinema Catalano e Bavaria Film, questa piccola perla televisiva è disponibile su RaiPlay, pronta a trasportare gli spettatori in un viaggio tra sogni, sapori e sentimenti.

