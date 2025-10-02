Bianca Guaccero sfida la cucina internazionale (e l'amore) in questa fiction su RaiPlay
Tra sogni, cucina e sentimenti: Bianca Guaccero protagonista di una miniserie con Gigi Proietti e Stefania Sandrelli, disponibile su RaiPlay.
Bianca Guaccero torna protagonista sul piccolo schermo in una miniserie frizzante e romantica ambientata tra pentole, ricette segrete e sogni da realizzare. Un racconto in due puntate che unisce l’ironia delle commedie familiari al fascino della cucina d’autore, con un cast d’eccezione che vede accanto all’attrice pugliese due giganti del cinema italiano: Gigi Proietti e Stefania Sandrelli. Ecco di quale serie si tratta, cosa aspettarci dalla trama e dove guardarla.
Mai storie d’Amore in Cucina trama e personaggi
La storia ruota attorno a Evelina (Bianca Guaccero), giovane donna cresciuta nella trattoria di famiglia e animata da un grande desiderio: diventare una chef di fama internazionale. Il padre Marcello (Gigi Proietti), uomo carismatico e abile intrattenitore, non crede nelle ambizioni della figlia, convinto che la cucina d’autore sia un territorio riservato agli uomini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Più silenziosa ma fondamentale è invece la madre Luisa (Stefania Sandrelli), vera cuoca del locale, che incoraggia Evelina a inseguire i propri sogni. Spronata dal sostegno materno, la protagonista parte per Barcellona, dove spera di farsi notare dal suo mito, lo chef Fernando Barranco (Chisco Amado). Tra delusioni iniziali, lavori precari e colpi di scena, la giovane dovrà lottare con determinazione per farsi strada in un mondo che sembra non volerle lasciare spazio.
Cast, curiosità e dove vedere la serie con Bianca Guaccero
Al di là della leggerezza e delle situazioni comiche, la serie affronta un tema ancora molto attuale: la difficoltà delle donne a farsi riconoscere in ambienti dominati dagli uomini, come quello dell’alta cucina. Evelina rappresenta il coraggio di ribellarsi a un destino già scritto e la forza di inseguire i propri obiettivi nonostante ostacoli e pregiudizi. È proprio questa dimensione universale – la sfida contro le convenzioni e la ricerca di un posto nel mondo – a rendere la miniserie coinvolgente e vicina al pubblico, trasformando un semplice racconto televisivo in una storia di emancipazione e speranza.
Oltre alla Guaccero, Proietti e Sandrelli, il cast comprende anche Chisco Amado e Carlota Frison, che contribuiscono a dare un respiro internazionale alla produzione. La miniserie è stata girata nella splendida cornice di Barcellona e porta la firma di Giorgio Capitani e Fabio Jephcott, registi che hanno saputo mescolare commedia, emozione e un pizzico di realismo. Prodotta da Solaris Cinematografica e Rai Fiction, con la collaborazione dell’Istituto Cinema Catalano e Bavaria Film, questa piccola perla televisiva è disponibile su RaiPlay, pronta a trasportare gli spettatori in un viaggio tra sogni, sapori e sentimenti.
Potrebbe interessarti anche
Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay
Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci...
Barbora Bobulova è spietata in questa miniserie su RaiPlay: vi farà tremare dalla paura
L'attrice, prima del successo con Il sol dell'avvenire, ha vestito i panni di una di...
Bianca Guaccero, la svolta (doppia): nozze con Pernice e fiction attesissima su Rai 1. Cosa succede
La conduttrice potrebbe essere pronta al grande passo con il fidanzato ballerino. Me...
Anna Foglietta fa piangere il cuore su RaiPlay: il dolore è di tutta l'Italia in questa serie Tv
L'attrice romana veste i panni di Franca Rampi nella serie basata sulla storia vera ...
Claudio Gioè, non solo Màkari: il cambiamento radicale in questa serie Tv su RaiPlay
Il protagonista della fiction ambientata in Sicilia si butta in un ruolo inusuale ne...
Pierfrancesco Favino su RaiPlay con una miniserie devastante e cupa: una vera storia di corruzione all'italiana
Alberto Negrin dirige la miniserie con protagonista l'attore romano e che racconta i...
Anna Valle torna su RaiPlay con una fiction che stravolge le regole di un’epoca
Il ritorno in piattaforma della fiction Rai ha già conquistato tutti grazie al grand...
Bianca Guaccero sorprende Giovanni Pernice, la festa di compleanno e la dedica commovente: "Tutto l'amore che posso"
Una serata speciale che ha visto la conduttrice organizzare qualcosa di unico per ce...