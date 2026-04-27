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Bianca Guaccero e Carlo Conti rimpiazzano Milly Carlucci: la strategia Rai contro Amici 25. Cosa cambia

Dopo il successo di Canzonissima, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare sullo show ‘Dalla strada al palco’ contro l’iconica Maria De Filippi.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo settimane di sfida serrata e ascolti tutt’altro che scontati, in casa Rai è già tempo di riorganizzare il palinsesto. Con la fine di Canzonissima, l’iconico show riportato sul piccolo schermo da Milly Carlucci, la rete ammiraglia ha deciso di giocarsi una nuova carta: spostare Dalla strada al palco con Carlo Conti e Bianca Guaccero dalla collocazione del venerdì alla serata più ambita della settimana: il sabato sera. Una mossa strategica, tutt’altro che casuale, che punta a mantenere alta la competizione con il gigante Mediaset rappresentato da Amici di Maria De Filippi. Ecco i dettagli.

Rai 1, Bianca Guaccero e Carlo Conti rimpiazzano Milly Carlucci

La nuova edizione di Canzonissima si è rivelata una scommessa indubbiamente vincente e significativa per Rai 1. Nel corso delle settimane, il programma è infatti riuscito a costruire una sua identità e a fidelizzare una buona fetta di pubblico, oscillando su dati di share competitivi e, in alcune serate, pericolosamente vicini a quelli del diretto competitor: Amici di Maria De Filippi. Il talent di Canale 5 ha mantenuto la leadership grazie a una macchina rodata e a un pubblico consolidato, con ascolti spesso superiori ai 4 milioni di spettatori e share sopra il 25%.

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Tuttavia, la Rai è riuscita a difendersi dignitosamente, con Canzonissima che ha comunque registrato ottimi risultati, spesso sopra i 3 milioni e con picchi di share molto importanti. Ma ora che lo show di Milly Carlucci è giunto al termine, la Rai ha deciso di non mollare la presa e proporre al pubblico del sabato sera altri due volti amatissimi: Carlo Conti e Bianca Guaccero.

Dalla strada al palco passa al sabato: la strategia Rai contro Amici 25

Forte degli ottimi risultati di Canzonissima, la Rai ha deciso di non abbandonare il campo e di rilanciare, spostando il programma Dalla strada al palco dal venerdì al sabato: un tentativo chiaro di proseguire la sfida contro Amici di Maria De Filippi, puntando su un format che piace al pubblico, come dimostrato anche dagli ultimi risultati.

Entrando ancor più nel dettaglio di questa settimana, venerdì 1° maggio la Rai punterà sul tradizionale Concerto del Primo Maggio su Rai 3, mentre Rai 1 offrirà il film in prima visione L’Eco del Cuore. Sul fronte opposto, Canale 5 risponderà con una scelta più leggera, riproponendo Il Diavolo veste Prada in occasione dell’uscita al cinema dell’attesissimo sequel. Sabato 2 maggio vedremo invece la nuova sfida tra Dalla strada al palco e Amici 25.

In questo scenario, lo spostamento dello show con Bianca Guaccero e Carlo Conti sottolinea la decisione della Rai di non lasciare scoperta la serata del sabato e continuare a presidiare il terreno dello share. La speranza della rete è che il programma riesca a intercettare sia il pubblico affezionato sia nuovi spettatori, mantenendo viva una competizione che, numeri alla mano, è molto più aperta di quanto si possa pensare.

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