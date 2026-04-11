Bianca Guaccero oltre la TV, la carriera da cantante che pochi conoscono: l’album (saltato), Fabrizio Moro e il gesto di Raffaella Carrà Bianca Guaccero è certamente una showgirl completa, non tutti però ricordano come sia stata a un passo dal diventare cantante, più noto è il suo amore per Raffaella carrà

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Bianca Guaccero può essere certamente considerata una showgirl completa, che ha dimostrato di saper abilmente sia condurre sia ballare, caratteristiche che non è sempre facile ritrovare tra le protagoniste del mondo dello spettacolo. Proprio per questo sono in tanti a pensare possa meritare uno spazio in più in Tv, anche se forse non tutti ricordano il suo spiccato talento musicale, che l’aveva portata a inizio carriera a cullare l’idea di trasformarsi in una cantante. Un percorso che sembra ricordare quello fatto da un’altra collega, ovvero Lorella Cuccarini, che ha anche gareggiato al Festival di Sanremo (oltre ad averlo presentato al fianco di Pippo Baudo).

Bianca Guaccero e la musica: l’album annunciato e la hit con Fabrizio Moro

La passione che Bianca Guaccero ha per la musica è abbastanza nota, ma in passato era talmente forte da averla portata a un passo dalla pubblicazione di un album, a conferma di come desiderasse davvero affermarsi in questo ambito. Tutto risale al 2012, anno in cui è uscito il suo primo singolo, dal titolo "Look Into Myself" inciso con lo pseudonimo di BG (le sue iniziali).

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A questo ha fatto seguito un’altra esperienza che le è rimasta nel cuore, datata 2017, periodo in cui ha duettato con Fabrizio Moro sulle note di "È più forte" l’amore, contenuta nell’album del cantautore "Pace". Quella era una fase della sua carriera decisamente prolifica, che la vedeva al timone di "Detto Fatto" e a un passo dalla realizzazione del suo primo disco (annunciato ma mai uscito), di cui aveva parlato lei stessa: "Sto producendo un album di inediti. È un diario della mia vita, le canzoni le ha scritte un mio amico, Raffaello di Pietro, un cantautore che ha scritto per Andrea Bocelli, Alex Baroni e Gigi D’Alessio. Ho iniziato a registrare questi brani già 15 anni fa, una raccolta di canzoni che mi sono tenuta nel cassetto e non ho mai fatto ascoltare a nessuno. Ho sempre cantato a teatro e in televisione, mai per un disco. Questa volta voglio farmi il regalo dei 40 anni".

Purtroppo quel progetto si è poi arenato, nonostante lei stessa volesse addirittura provare a mettersi alla prova in una cornice importante come quella del Festival di Sanremo: "Se un domani dovessi avere un brano tra le mani da presentare al Festival, non mi negherò la possibilità di provarci", aveva dichiarato.

Bianca Guaccero e la passione per Raffaella Carrà

C’è però anche un’altra passione di cui Bianca Guaccero non ha mai fatto mistero, parlandone con grande orgoglio, quella per l’indimenticata Raffaella Carrà. Impossibile non ricordare una sua intervista di qualche anno fa: "Sono cresciuta con una passione viscerale per l’intrattenimento, il mio primo grande amore artistico, da piccola, è stato Raffaella Carrà: a due anni ho consumato il 45 giri di Ballo ballo, mia madre di sentirlo non ne poteva più".

Proprio per questo l’artista pugliese si era visibilmente emozionata quando aveva ricevuto una sorpresa che le aveva fatto battere il cuore, sempre nel periodo in cui guidava "Detto Fatto", una telefonata in diretta della "Raffaella Nazionale", che le aveva fatto tantissimi complimenti. La showgirl scomparsa qualche anno fanon aveva esitato a paragonarla al Vesuvio perché è "una ragazza che sa fare tutto, balla, canta, un’espressione di energia straordinaria, che può fare qualsiasi cosa". Non solo, aveva anche sottolineato che "se esistessero ancora i grandi show di una volta lei sarebbe una prima donna dello spettacolo straordinaria". A quel punto trattenere le lacrime era stato praticamente impossibile, l’emozione sarà certamente fortissima anche questa sera quando sarà tra le protagoniste di "Canzonissima" di Milly Carlucci, dove sarà chiamata a interpretare uno dei brani storici del suo idolo,"Rumore".

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