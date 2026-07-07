Bianca Guaccero, il ritorno con "Capri" riaccende la polemica: perché un talento così cristallino non riesce a trovare il suo spazio in Rai?
Ogni volta che Bianca Guaccero torna in tv succede la stessa cosa: ecco perché il pubblico non si rassegna
Bianca Guaccero torna a far parlare di sé. Stavolta non per una nuova conduzione o un ruolo da protagonista, ma per una domanda che i telespettatori continuano a porsi da tempo: perché una professionista così versatile fatica ancora a trovare uno spazio stabile nella tv che conta?
Bianca Guaccero è davvero il talento più sottovalutato della televisione italiana? Il dibattito è più aperto che mai
Tra il ritorno di Capri su Rai 1 e i tantissimi commenti ricevuti sui social, analizziamo il "caso Guaccero": è davvero una delle conduttrici più sottovalutate della televisione italiana oppure dietro le scelte dei palinsesti c’è molto di più?
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