Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Bianca Guaccero, il ritorno con "Capri" riaccende la polemica: perché un talento così cristallino non riesce a trovare il suo spazio in Rai?

Ogni volta che Bianca Guaccero torna in tv succede la stessa cosa: ecco perché il pubblico non si rassegna

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Bianca Guaccero torna a far parlare di sé. Stavolta non per una nuova conduzione o un ruolo da protagonista, ma per una domanda che i telespettatori continuano a porsi da tempo: perché una professionista così versatile fatica ancora a trovare uno spazio stabile nella tv che conta?

Bianca Guaccero è davvero il talento più sottovalutato della televisione italiana? Il dibattito è più aperto che mai

Tra il ritorno di Capri su Rai 1 e i tantissimi commenti ricevuti sui social, analizziamo il "caso Guaccero": è davvero una delle conduttrici più sottovalutate della televisione italiana oppure dietro le scelte dei palinsesti c’è molto di più?

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Angelo Russo

Angelo Russo
La conduttrice Caterina Balivo

Caterina Balivo
Raf

Raf
Giovanni Pernice

Giovanni Pernice

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963