Bianca Berlinguer cancellata da Mediaset: i motivi dello stop (inatteso) al programma
Stando a recenti indiscrezioni, il nuovo show in seconda serata su Canale 5 sarebbe ancora lontano dalla messa in onda. A pesare problemi di format e palinsesto.
Un progetto ambizioso che si ferma prima ancora di partire. Questo il destino, secondo quanto riportato da Fanpage.it, del nuovo programma serale di Bianca Berlinguer, atteso su Canale 5 tra fine marzo e inizio aprile. A far saltare il banco sarebbero state difficoltà legate al format, al palinsesto e alla salute della conduttrice. L’appuntamento slitterà con ogni probabilità all’autunno del 2026. Ma sulla questione si attendono conferme ufficiali da Mediaset. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Bianca Berlinguer, l’indiscrezione sul programma saltato in seconda serata
Il motivo principale dello stop, secondo quanto anticipato da Fanpage.it, riguarderebbe l’identità stessa del programma di Bianca Berlinguer. Dopo ben quattordici prove generali, il progetto non avrebbe ancora trovato una fisionomia precisa, diviso tra l’idea di giornalismo d’inchiesta e quella di un format basato su interviste con ospiti di peso. Le due anime non avrebbero raggiunto, insomma, una sintesi convincente, lasciando anche i reparti tecnici e produttivi senza le certezze necessarie alla messa in onda.
Una cosa sarebbe tuttavia già chiara: il nuovo programma non sarà un talk in stile Cartabianca. Ma una ‘creatura’ nuova, diversa, modellata sullo stile di Berlinguer e possibilmente dotata di una sua originalità. E forse anche per questo, i vertici Mediaset avrebbero deciso di non ‘bruciare’ lo show prima di aver trovato una quadra.
I dubbi sul palinsesto e sulla salute della conduttrice
A complicare ulteriormente il quadro, aggiunge Fanpage, ci sarebbero anche ragioni personali e di salute. Dopo la prima operazione agli occhi, infatti, Berlinguer dovrebbe sottoporsi a un secondo intervento delicato. Niente di insormontabile, ma comunque una variabile che renderebbe difficile il lancio di un nuovo prodotto televisivo in questo momento.
In più, la collocazione del nuovo programma Mediaset sarebbe tutt’altro che facile da gestire. Da scartare l’ipotesi del martedì sera, dato che l’incertezza sui risultati del Grande Fratello Vip, al via il 17 marzo, non garantisce al momento un ‘traino’ sufficiente per Berlinguer. E simile è il discorso per la seconda serata del lunedì, che non offrirebbe garanzie molto più solide, almeno non fino al debutto (il 13 aprile) della nuova stagione de I Cesaroni.
L’opzione per la messa in onda in autunno
Alla luce di quanto discusso fin qui, Mediaset potrebbe guardare come maggiore ottimismo al periodo autunnale. L’avvicinarsi delle elezioni politiche 2027 sarebbe il ‘terreno di coltura’ ideale per uno show di approfondimento politico guidato dalla Berlinguer. Ci sarebbe più tempo per calibrare il format, inoltre. E nessun ostacolo eventuale legato alla salute della conduttrice. Tutti scenari più favorevoli rispetto a quello attuale.
