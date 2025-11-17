“Bianca Balti al Grande Fratello Vip”, lei smentisce Signorini (ma fa una super gaffe)
La top model ha risposto ai rumor che la davano tra i nomi in lizza per la prossima edizione del reality show indirizzandosi (erroneamente) al conduttore
Bianca Balti non sarà al Grande Fratello VIP. Negli ultimi giorni il nome della top model lombarda era emerso tra quelli in lizza per la prossima edizione del reality show di Canale 5 ma – come fatto sapere da lei stessa – si è trattato di un rumor infondato. Bianca ha smentito le voci e risposto direttamente ad Alfonso Signorini che tuttavia, suo malgrado, non c’entrava nulla. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Bianca Balti al Grande Fratello Vip? Il rumor
Nonostante le enormi difficoltà del Grande Fratello di Simona Ventura in termini di ascolti, sembra proprio che il Grande Fratello VIP si farà. La prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda nel 2026 potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciare il format ma – come già aveva premesso Pier Silvio Berlusconi – sarà possibile sono con "veri vip". Ecco perché nelle ultime settimane sono emersi anche nomi importanti. Tra i papabili concorrenti ci sarebbero Alba Parietti e Federica Pellegrini, tempo fa si parlò di Francesco Arca e Kasia Smutniak, ma tra i ‘big’ a sorpresa si è fatto il nome anche di Bianca Balti. "Il Grande Fratello Vip ci sarà e forse ci sarà anche una top model (…) Nomi di primissimo livello. Chi è stato contattato? Tra i possibili concorrenti ci sono Alba Parietti, ma anche Federica Pellegrini. Insomma, si stanno facendo nomi importanti e uno di questi – e spero che sia vero perché sarebbe davvero significativo – è quello di Bianca Balti" si leggeva la scorsa settimana su Novella 2000, con il direttore Roberto Alessi che si auspicava che la trattativa fosse andata in porto: "Non so se Bianca Balti accetterà l’invito, ma sarebbe un colpaccio e credo che Bianca, in qualche modo, tenga molto ad avere una presenza televisiva di questo tipo. Lei ci tiene a mostrare che le donne che stanno attraversando un periodo difficile (…) sarebbe perfetta per lo show, visto che è la ragazza italiana più famosa in questo momento, anzi negli ultimi anni"
La replica (con gaffe) di Bianca Balti
È stata la stessa Bianca Balti – come anticipata – a commentare i recenti rumor e smentire una volta per tutte le voci che la davano vicino al Grande Fratello VIP. Rispondendo alle curiosità dei suoi fan sui social, infatti, la top model lodigiana ha chiarito: "Non andrò al Grande Fratello Vip. Mia madre mi ha mandato questa notizia estrapolata da Chi (…) Tra l’altro Signorini che partecipa direttamente e attivamente sia a Chi che al Grande Fratello Vip sa benissimo che non è vero. Mi fa piacere, grazie Signorini, vuol dire che probabilmente creo hype se bisogna creare questa falsa notizia perché di sicuro non ci sarò. Non mi è stato neanche chiesto tra l’altro, ma non chiedetemelo perché ho altro da fare. Grazie" ha spiegato Bianca. Peccato che la modella abbia confuso il settimanale Novella 2000 di Roberto Alessi (che lanciò la notizia) con il magazine Chi di Alfonso Signorini, che ha elegantemente risposto: "Ciao Bianca, ci farebbe super piacere vederti in tv. Ma non abbiamo mai detto che avresti fatto il GF Vip e quello non è un articolo uscito su Chi". La modella ha quindi scherzato sull’errore dopo avere ricevuto anche la conferma della madre.
