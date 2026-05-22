Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Bianca Balti su Elisabetta Canalis: “Non siamo più amiche, visioni politiche differenti”, la verità sulla rottura

La supermodella italiana ha confessato i motivi della 'rottura' con l'ex di Clooney, durante un'ospitata nel podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio per moda”. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ha sempre parlato fuori dai denti, Bianca Balti. E anche stavolta, la supermodella italiana si è espressa in modo più che diretto nel corso della sua chiacchierata a "Non lo faccio per moda", podcast di Giulia Salemi. Tra gli argomenti trattati, quello che forse più ha fatto scalpore è il rapporto naufragato con l’ex amica Elisabetta Canalis. Le due si erano avvicinate nel corso degli anni vissuti a Los Angeles, salvo poi troncare i contatti, si diceva, per visioni politiche opposte. E ai microfoni della Salemi Bianca Balti non ha smentito questa narrazione. Aggiungendo però dettagli decisivi, e un quadro completo di quello che sarebbe davvero avvenuto. Ecco qui sotto tutta la storia.

Bianca Balti, la verità sulla ‘rottura’ con l’ex amica Elisabetta Canalis

Ospite di Non lo faccio per moda, Bianca Balti è andata dritta al punto: "Se mi deludi, se non sei una persona limpida, onesta…Io sono cattiva". Oggetto della conversazione la fine del rapporto di amicizia con Elisabetta Canalis, un tempo vicinissima alla supermodella (entrambe risiedono a Los Angeles). "Eravamo amiche", ha proseguito la Balti, "e non lo siamo più tanto, abbiamo visioni politiche differenti. Quando abiti in America si può litigare anche per la politica".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per evitare equivoci di sorta, Bianca ha però chiarito un punto: "Non abbiamo un astio in corso, solo ci siamo un po’ abbandonate. La politica significa anche valori, quindi da adulte non abbiamo tanto da spartire. Ma è stata super carina quando mi sono ammalata. Mi ha scritto un messaggio bellissimo. Per lei non provo astio".

La rottura, insomma, sarebbe più ideologica che sostanziale. Un allontanamento dettato da idee diverse, forse opposte, sulla società e sulla realtà complicata in cui viviamo oggi. I sospetti d’altronde c’erano tutti, perché i rapporti tra Bianca ed Elisabetta si erano improvvisamente incrinati in un momento preciso. Circa quattro anni fa.

I motivi dell’allontanamento

Era il 2022, e all’epoca fecero scalpore alcune dichiarazioni di stampo politico rilasciate da Elisabetta Canalis: "La direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere". Parole che furono subito sottoscritte da Salvini e Meloni, mentre a intervenire in senso opposto fu proprio Bianca Balti.

"Il problema", disse la modella, "non è l’eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l’omofobia". Lo spiegò chiaro e tondo in un’intervista a L’Espresso, che pareva una risposta diretta all’amica Canalis (non citata esplicitamente, però). A quello seguì un terremoto social, cioè entrambe si tolsero il ‘follow’ su Instagram, gesto che è massima espressione della rottura definitiva nel mondo di oggi. I sospetti insomma c’erano già all’epoca. Ma adesso Bianca ha messo nero su bianco la sua versione dei fatti.

Potrebbe interessarti anche

David di Donatello 2026

David di Donatello 2026, Annalisa illude poi caos di Insinna, Bianca Balti interrotta e polemiche. Cosa è successo

La (lunghissima) serata di Rai 1 ha dato un nuovo tono, a tratti meno istituzionale,...
Mamma Dilettante 5 - Bianca Balti e Diletta Leotta

Mamma Dilettante 5, Bianca Balti e la rivelazione a Diletta Leotta: “Mi vergognavo”

Nella seconda puntata del podcast, Diletta Leotta ha ospitato la top model italiana ...
Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, come ha reagito al flirt tra l'ex Alvise Rigo e Shaila Gatta: il retroscena sorprendente

L’ex velina e compagna del rugbista avrebbe detto la sua sulla relazione svelata in ...
La Pasqua 2026 dei vip: Samira Lui in fuga d'amore sulle Alpi, Ferragni in spiaggia ed Elisabetta Canalis giramondo

Samira Lui in fuga con Luigi sulle Alpi e Ilary Blasi porta Bastian Muller dalla nonna: la Pasqua 2026 dei vip

A Pasqua 2026 i vip hanno scelto località differenti per passare le feste in tutta t...
Buen Camino conquista il mondo: la folle pubblicità di Netflix per Zalone

Netflix fuori controllo per Checco Zalone: Buen Camino e la promozione folle in tutto il mondo

L'ultimo successo di Zalone sbarca all'estero: Netflix ha promosso Buen Camino nel m...
Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social dopo la rottura: “Gli uomini intoccabili sono superiori”

Tra indizi social e indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single: lo sfo...
Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime

Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, la modella conduce i David di Donatello con Fl...
Amici 25, anticipazioni terza puntata serale sabato 4 aprile 2026

Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis

Oggi, sabato 4 aprile 2026, appuntamento imperdibile con la terza puntata del serale...
Bianca Balti (guarita) torna a Sanremo, l'annuncio ufficiale: cosa farà con Carlo Conti al Festival 2026

Bianca Balti (guarita) torna a Sanremo, l'annuncio ufficiale: cosa farà con Carlo Conti al Festival 2026

Il ritorno tanto atteso della supermodella, che racconterà alla platea dell'Ariston ...

Salute

Tumore ovarico

Quali sono i segnali e le terapie da seguire

LEGGI

Personaggi

Valeria Marini

Valeria Marini
Gigi Hadid

Gigi Hadid
emanuele filiberto savoia

Emanuele Filiberto di Savoia
Mr. (Davide) Marra

Mr. (Davide) Marra

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963