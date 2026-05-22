Bianca Balti su Elisabetta Canalis: “Non siamo più amiche, visioni politiche differenti”, la verità sulla rottura
La supermodella italiana ha confessato i motivi della 'rottura' con l'ex di Clooney, durante un'ospitata nel podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio per moda”. Ecco i dettagli.
Ha sempre parlato fuori dai denti, Bianca Balti. E anche stavolta, la supermodella italiana si è espressa in modo più che diretto nel corso della sua chiacchierata a "Non lo faccio per moda", podcast di Giulia Salemi. Tra gli argomenti trattati, quello che forse più ha fatto scalpore è il rapporto naufragato con l’ex amica Elisabetta Canalis. Le due si erano avvicinate nel corso degli anni vissuti a Los Angeles, salvo poi troncare i contatti, si diceva, per visioni politiche opposte. E ai microfoni della Salemi Bianca Balti non ha smentito questa narrazione. Aggiungendo però dettagli decisivi, e un quadro completo di quello che sarebbe davvero avvenuto. Ecco qui sotto tutta la storia.
Bianca Balti, la verità sulla ‘rottura’ con l’ex amica Elisabetta Canalis
Ospite di Non lo faccio per moda, Bianca Balti è andata dritta al punto: "Se mi deludi, se non sei una persona limpida, onesta…Io sono cattiva". Oggetto della conversazione la fine del rapporto di amicizia con Elisabetta Canalis, un tempo vicinissima alla supermodella (entrambe risiedono a Los Angeles). "Eravamo amiche", ha proseguito la Balti, "e non lo siamo più tanto, abbiamo visioni politiche differenti. Quando abiti in America si può litigare anche per la politica".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per evitare equivoci di sorta, Bianca ha però chiarito un punto: "Non abbiamo un astio in corso, solo ci siamo un po’ abbandonate. La politica significa anche valori, quindi da adulte non abbiamo tanto da spartire. Ma è stata super carina quando mi sono ammalata. Mi ha scritto un messaggio bellissimo. Per lei non provo astio".
La rottura, insomma, sarebbe più ideologica che sostanziale. Un allontanamento dettato da idee diverse, forse opposte, sulla società e sulla realtà complicata in cui viviamo oggi. I sospetti d’altronde c’erano tutti, perché i rapporti tra Bianca ed Elisabetta si erano improvvisamente incrinati in un momento preciso. Circa quattro anni fa.
I motivi dell’allontanamento
Era il 2022, e all’epoca fecero scalpore alcune dichiarazioni di stampo politico rilasciate da Elisabetta Canalis: "La direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere". Parole che furono subito sottoscritte da Salvini e Meloni, mentre a intervenire in senso opposto fu proprio Bianca Balti.
"Il problema", disse la modella, "non è l’eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l’omofobia". Lo spiegò chiaro e tondo in un’intervista a L’Espresso, che pareva una risposta diretta all’amica Canalis (non citata esplicitamente, però). A quello seguì un terremoto social, cioè entrambe si tolsero il ‘follow’ su Instagram, gesto che è massima espressione della rottura definitiva nel mondo di oggi. I sospetti insomma c’erano già all’epoca. Ma adesso Bianca ha messo nero su bianco la sua versione dei fatti.
Potrebbe interessarti anche
David di Donatello 2026, Annalisa illude poi caos di Insinna, Bianca Balti interrotta e polemiche. Cosa è successo
La (lunghissima) serata di Rai 1 ha dato un nuovo tono, a tratti meno istituzionale,...
Mamma Dilettante 5, Bianca Balti e la rivelazione a Diletta Leotta: “Mi vergognavo”
Nella seconda puntata del podcast, Diletta Leotta ha ospitato la top model italiana ...
Elisabetta Canalis, come ha reagito al flirt tra l'ex Alvise Rigo e Shaila Gatta: il retroscena sorprendente
L’ex velina e compagna del rugbista avrebbe detto la sua sulla relazione svelata in ...
Samira Lui in fuga con Luigi sulle Alpi e Ilary Blasi porta Bastian Muller dalla nonna: la Pasqua 2026 dei vip
A Pasqua 2026 i vip hanno scelto località differenti per passare le feste in tutta t...
Netflix fuori controllo per Checco Zalone: Buen Camino e la promozione folle in tutto il mondo
L'ultimo successo di Zalone sbarca all'estero: Netflix ha promosso Buen Camino nel m...
Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social dopo la rottura: “Gli uomini intoccabili sono superiori”
Tra indizi social e indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single: lo sfo...
Bianca Balti all'attacco di Michelle Hunziker: cosa si litigano le due bellissime
Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, la modella conduce i David di Donatello con Fl...
Amici 25 Serale, anticipazioni: eliminazione choc, un allievo in lacrime e show di Elisabetta Canalis
Oggi, sabato 4 aprile 2026, appuntamento imperdibile con la terza puntata del serale...