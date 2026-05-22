Bianca Balti su Elisabetta Canalis: “Non siamo più amiche, visioni politiche differenti”, la verità sulla rottura La supermodella italiana ha confessato i motivi della 'rottura' con l'ex di Clooney, durante un'ospitata nel podcast di Giulia Salemi “Non lo faccio per moda”. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ha sempre parlato fuori dai denti, Bianca Balti. E anche stavolta, la supermodella italiana si è espressa in modo più che diretto nel corso della sua chiacchierata a "Non lo faccio per moda", podcast di Giulia Salemi. Tra gli argomenti trattati, quello che forse più ha fatto scalpore è il rapporto naufragato con l’ex amica Elisabetta Canalis. Le due si erano avvicinate nel corso degli anni vissuti a Los Angeles, salvo poi troncare i contatti, si diceva, per visioni politiche opposte. E ai microfoni della Salemi Bianca Balti non ha smentito questa narrazione. Aggiungendo però dettagli decisivi, e un quadro completo di quello che sarebbe davvero avvenuto. Ecco qui sotto tutta la storia.

Bianca Balti, la verità sulla ‘rottura’ con l’ex amica Elisabetta Canalis

Ospite di Non lo faccio per moda, Bianca Balti è andata dritta al punto: "Se mi deludi, se non sei una persona limpida, onesta…Io sono cattiva". Oggetto della conversazione la fine del rapporto di amicizia con Elisabetta Canalis, un tempo vicinissima alla supermodella (entrambe risiedono a Los Angeles). "Eravamo amiche", ha proseguito la Balti, "e non lo siamo più tanto, abbiamo visioni politiche differenti. Quando abiti in America si può litigare anche per la politica".

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Per evitare equivoci di sorta, Bianca ha però chiarito un punto: "Non abbiamo un astio in corso, solo ci siamo un po’ abbandonate. La politica significa anche valori, quindi da adulte non abbiamo tanto da spartire. Ma è stata super carina quando mi sono ammalata. Mi ha scritto un messaggio bellissimo. Per lei non provo astio".

La rottura, insomma, sarebbe più ideologica che sostanziale. Un allontanamento dettato da idee diverse, forse opposte, sulla società e sulla realtà complicata in cui viviamo oggi. I sospetti d’altronde c’erano tutti, perché i rapporti tra Bianca ed Elisabetta si erano improvvisamente incrinati in un momento preciso. Circa quattro anni fa.

I motivi dell’allontanamento

Era il 2022, e all’epoca fecero scalpore alcune dichiarazioni di stampo politico rilasciate da Elisabetta Canalis: "La direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere". Parole che furono subito sottoscritte da Salvini e Meloni, mentre a intervenire in senso opposto fu proprio Bianca Balti.

"Il problema", disse la modella, "non è l’eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l’omofobia". Lo spiegò chiaro e tondo in un’intervista a L’Espresso, che pareva una risposta diretta all’amica Canalis (non citata esplicitamente, però). A quello seguì un terremoto social, cioè entrambe si tolsero il ‘follow’ su Instagram, gesto che è massima espressione della rottura definitiva nel mondo di oggi. I sospetti insomma c’erano già all’epoca. Ma adesso Bianca ha messo nero su bianco la sua versione dei fatti.

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