Bianca Balti rompe il silenzio sulla malattia: “Sono ancora qui e non mi faccio mettere i piedi in testa”
In occasione della campagna ‘Ovaries. Talk About Them’, la top model ha deciso di raccontare la sua esperienza a un anno dalla diagnosi: le sue parole.
È passato quasi un anno dal giorno in cui la top model italiana Bianca Balti ha scoperto di avere un tumore ovarico allo stadio tre. La modella, che si era già sottoposta a una mastectomia preventiva dopo la scoperta della mutazione genetica BRCA1, avrebbe dovuto procedere anche con la rimozione delle ovaie, ma la malattia è arrivata prima che questo potesse accadere. In occasione della campagna globale ‘Ovaries. Talk About Them 2025’, Bianca ha quindi deciso di raccontare a cuore aperto la sua personale esperienza a un anno dalla diagnosi: ecco le sue parole.
Bianca Balti a un anno dalla diagnosi: "Sono ancora qui, vivendo la vita in modo più profondo"
Camilla Freeman-Topper e Marc Freeman, fondatori del marchio di moda australiano Camilla and Marc, sono da anni tra i principali protagonisti della lotta contro il cancro ovarico, la terribile malattia che ha portato via la loro mamma a soli 42 anni. Proprio da loro nasce dunque la campagna internazionale ‘Ovaries. Talk About Them’, un’iniziativa che, insieme a molte altre, serve a finanziare lo sviluppo del primo test al mondo per la diagnosi precoce del tumore.
In tale contesto, la modella Bianca Balti ha quindi registrato un toccane videomessaggio come testimonial ufficiale della campagna, raccontando la sua personale esperienza con la malattia. "Sono ancora qui, vivendo la vita in modo più profondo e significativo di quanto abbia mai fatto, assaporando ogni giorno in modo diverso. Ciò che mi dà speranza è la ricerca scientifica e il fatto che, grazie a questa campagna, ci stiamo avvicinando a un test in grado di rilevare precocemente questo tumore, e questo cambierebbe tutto: da un assassino silenzioso a qualcosa che puoi scoprire presto e curare, continuando a vivere la tua vita. Sarebbe rivoluzionario", ha raccontato la modella.
Bianca Balti, i cambiamenti e le nuove priorità: "Apprezzi molto ciò che è veramente importante"
Nel corso del videomessaggio registrato per la campagna a favore della lotta contro il cancro ovarico, Bianca Balti ha raccontato in che modo la malattia ha cambiato le sue priorità e il suo modo di vivere. "Non ti fai più mettere i piedi in testa. Diciamo che apprezzi molto ciò che è veramente importante quando sei così vicina alla morte. È un mix di essere me stessa, spogliata del mio aspetto esteriore, ma anche la sensazione di ‘questo è dove sono. Non ho bisogno di piacere a nessuno, potrebbero essere i miei ultimi giorni, quindi non li sprecherò cercando di piacere a tutti o fingendo di essere chi non sono".
