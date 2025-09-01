Bianca Atzei, è gelo con il compagno Stefano Corti: gli indizi social e le voci su un litigio choc La cantante e l'inviato de Le Iene potrebbero essere ai ferri corti. Almeno a giudicare dalle ultime segnalazioni social. E da un presunto episodio spiacevole. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La relazione tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti potrebbe essere in bilico. Lo dicono alcuni utenti social, che hanno notato, di recente, diversi post sospetti sui profili Instagram di entrambi. Circolano anche voci su un litigio pesante, che sarebbe avvenuto in un resort di Villasimius, in Sardegna. Ma al momento né la cantante né l’inviato de Le Iene hanno commentato in alcun modo questi rumors. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Bianca Atzei, le indiscrezioni sulla crisi con Stefano Corti

Potrebbe essere sul punto di sgretolarsi il legame d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti. La relazione tra i due, iniziata nel 2019, ha portato pochi anni dopo alla nascita del primo figlio della coppia, Noa Alexander. Ma a sei anni dall’inizio dell’idillio, qualcosa potrebbe essersi definitivamente rotto. Il primo indizio è arrivato dalla Sardegna, dove Bianca e Stefano sarebbe stati protagonisti di una lite animata all’intero di un resort a Villasimius.

A questo dettaglio si è poi aggiunto un particolare social, notato di recente da alcuni followers di Bianca. La cantante ha infatti pubblicato una serie di foto dolcissime, in coppia con Noa al mare. E nella didascalia è apparsa la scritta "Il mio canto libero sei tu". Ma a insospettire i fan è stata l’assenza ‘rumorosa’ del padre del bimbo, Stefano.

Il post di Stefano Corti e i dubbi sulla coppia

Come se non bastasse, anche Stefano Corti ha allarmato gli utenti di Instagram con una serie di foto sospette. Il conduttore e inviato de Le Iene si è immortalato nella città di Porto, tutto solo, proprio mentre Bianca trascorreva le sue vacanze in Sardegna. Sulla questione i followers si sono scatenati nei commenti, chiedendo a Stefano lumi sulla situazione di coppia attuale. "Che fine ha fatto Bianca Atzei?", ha osato chiedere un fan. Ma a questa domanda, così come a tante altre di natura personale, Corti ha preferito non rispondere.

Intanto, qualcuno ha anche notato che Bianca e il compagno non compaiono da tempo insieme sui social. E per di più, non sarebbero più apparsi like reciproci sui rispettivi post Instagram (come invece era regolare prassi in passato). Tutto questo non fa che aumentare i sospetti su una crisi di coppia ‘importante’.

Al momento, né Bianca Atzei né Stefano Corti hanno voluto esporsi pubblicamente, mantenendo il massimo riserbo sulla propria vita privata. C’è chi ipotizza che si tratti semplicemente di un periodo di tensione, come capita in tutte le coppie, magari ingigantito dai social. Mentre altri sono convinti che il silenzio sia il segnale di una rottura imminente. In attesa di dichiarazioni ufficiali, i fan restano con il fiato sospeso, continuando a scrutare ogni dettaglio social in cerca di indizi rassicuranti. Quel che è certo, per ora, è che tra like mancanti, foto ‘da single’ e assenze sospette, la curiosità sul rapporto tra Bianca e Stefano sembra destinata a tenere banco ancora a lungo.

