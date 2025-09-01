Bianca Atzei, è gelo con il compagno Stefano Corti: gli indizi social e le voci su un litigio choc
La cantante e l'inviato de Le Iene potrebbero essere ai ferri corti. Almeno a giudicare dalle ultime segnalazioni social. E da un presunto episodio spiacevole. Ecco i dettagli.
La relazione tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti potrebbe essere in bilico. Lo dicono alcuni utenti social, che hanno notato, di recente, diversi post sospetti sui profili Instagram di entrambi. Circolano anche voci su un litigio pesante, che sarebbe avvenuto in un resort di Villasimius, in Sardegna. Ma al momento né la cantante né l’inviato de Le Iene hanno commentato in alcun modo questi rumors. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.
Bianca Atzei, le indiscrezioni sulla crisi con Stefano Corti
Potrebbe essere sul punto di sgretolarsi il legame d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti. La relazione tra i due, iniziata nel 2019, ha portato pochi anni dopo alla nascita del primo figlio della coppia, Noa Alexander. Ma a sei anni dall’inizio dell’idillio, qualcosa potrebbe essersi definitivamente rotto. Il primo indizio è arrivato dalla Sardegna, dove Bianca e Stefano sarebbe stati protagonisti di una lite animata all’intero di un resort a Villasimius.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A questo dettaglio si è poi aggiunto un particolare social, notato di recente da alcuni followers di Bianca. La cantante ha infatti pubblicato una serie di foto dolcissime, in coppia con Noa al mare. E nella didascalia è apparsa la scritta "Il mio canto libero sei tu". Ma a insospettire i fan è stata l’assenza ‘rumorosa’ del padre del bimbo, Stefano.
Il post di Stefano Corti e i dubbi sulla coppia
Come se non bastasse, anche Stefano Corti ha allarmato gli utenti di Instagram con una serie di foto sospette. Il conduttore e inviato de Le Iene si è immortalato nella città di Porto, tutto solo, proprio mentre Bianca trascorreva le sue vacanze in Sardegna. Sulla questione i followers si sono scatenati nei commenti, chiedendo a Stefano lumi sulla situazione di coppia attuale. "Che fine ha fatto Bianca Atzei?", ha osato chiedere un fan. Ma a questa domanda, così come a tante altre di natura personale, Corti ha preferito non rispondere.
Intanto, qualcuno ha anche notato che Bianca e il compagno non compaiono da tempo insieme sui social. E per di più, non sarebbero più apparsi like reciproci sui rispettivi post Instagram (come invece era regolare prassi in passato). Tutto questo non fa che aumentare i sospetti su una crisi di coppia ‘importante’.
Al momento, né Bianca Atzei né Stefano Corti hanno voluto esporsi pubblicamente, mantenendo il massimo riserbo sulla propria vita privata. C’è chi ipotizza che si tratti semplicemente di un periodo di tensione, come capita in tutte le coppie, magari ingigantito dai social. Mentre altri sono convinti che il silenzio sia il segnale di una rottura imminente. In attesa di dichiarazioni ufficiali, i fan restano con il fiato sospeso, continuando a scrutare ogni dettaglio social in cerca di indizi rassicuranti. Quel che è certo, per ora, è che tra like mancanti, foto ‘da single’ e assenze sospette, la curiosità sul rapporto tra Bianca e Stefano sembra destinata a tenere banco ancora a lungo.
Potrebbe interessarti anche
Yoga Radio Estate, festa della musica su Italia 1 con ospiti da urlo: chi canta e scaletta ufficiale
Oggi martedì 12 agosto 2025 su Italia 1 debutta il nuovo evento musicale della tv: s...
Yoga Radio Estate, terza serata di musica su Italia1: super ospiti e chi canta, anticipazioni
L’appuntamento è per questa sera con lo storico show musicale che anima le piazze pi...
Yoga Radio Estate, con Cristina D’Avena e Iva Zanicchi esplode la nostalgia. E il web insorge: “Basterebbe il Festivalbar”
Esibizioni applauditissime delle big ‘over’ e tante baby star sul palco, ma sul web ...
Ex Amici, Deborah Iurato è diventata mamma: da Alessandra Amoroso a Laura Pausini una valanga di auguri vip
La cantante, vincitrice del talent di Maria De Filippi nel 2014 ha avuto il piccolo ...
Ascolti tv ieri (26 agosto): acuto Rai 2, Radio Estate si conferma ma vince Rai 1. Tutti i dati Auditel
Il segreto di Isabelle vince in prima serata col 14,6% di share, cala Watson, sorpre...
Coma Cose, allarme per la coppia: un gesto social (choc) scatena l’ipotesi-rottura. Cosa sta succedendo
Il duo musicale, che fa coppia anche nella vita, potrebbe essere sull'orlo della sep...
Grande Fratello, è finita tra Amanda Lecciso e Iago Garcia: l’annuncio (amaro) della sorella di Loredana
La relazione tra i due, nata nel corso dell'ultima edizione del reality, sarebbe nau...
Caterina Balivo si mette in mezzo tra Belen e Cecilia: l’appello alle sorelle Rodriguez (che sono ai ferri corti)
La conduttrice de La Volta Buona si improvvisa ambasciatrice di pace per provare a r...