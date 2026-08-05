Biagio Antonacci, la sorpresa in piazza a una fan che canta ‘Iris’. E lei si scioglie: “Sto volando. Grazie per la bella persona che sei”
Il cantautore ha ripreso col telefono la giovane cantante Nela in Piazza Maggiore a Bologna, mentre eseguiva uno dei suoi brani più noti. Poi il selfie virale insieme.
Biagio Antonacci l’ha rifatto. A pochi giorni dal concerto improvvisato su un balcone a Lucera, il cantautore è tornato sui social con una sorpresa graditissima. Co-protagonista, stavolta, l’artista pugliese Nela (pseudonimo di Manuela Raduano) che in Piazza Maggiore a Bologna stava eseguendo chitarra e voce uno dei brani più iconici di Biagio. Come si nota nel video circolato online, sarebbe stato proprio Antonacci a riprendere la ragazza con il telefono, che appare stupita ma continua a cantare incredula davanti al suo idolo. Poi il ringraziamento speciale. Ecco tutti i dettagli.
Biagio Antonacci e la sorpresa a Nela in Piazza Maggiore
In lontananza si sento le parole di "Iris", brano di Biagio Antonacci pubblicato nel 1998 all’interno dell’album "Mi fai stare bene". Ed è esattamente il cantante ad avanzare tra la folla, canticchiando il pezzo, mentre riprende l’esibizione live in Piazza Maggiore di una giovane cantautrice. È successo a Bologna, dove Nela (la pugliese Manuela Raduano) stava eseguendo il suo repertorio senza il minimo sospetto di trovarsi davanti proprio ad Antonacci.
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La clip è ovviamente diventata virale, così come il selfie che i due si sono scattati poco dopo. Biagio con occhiali, cappellino, e camicia blu, e Nela con un’espressione incredula ma felicissima. Poco dopo, la cantautrice ha anche ricondiviso il video del momento commentando con un entusiasta "è successo…sto volando". E infine il post di ringraziamento "Ve l’avevo detto: Bologna quest’anno mi ha riempito il cuore", ha detto. "Ho suonato tanto. Ho dato tutto, ogni volta. E quando scegli di metterci tutta te stessa, prima o poi qualcosa torna indietro. Tra le persone che si sono fermate ad ascoltarmi c’è stato anche Biagio Antonacci. Una delle voci italiane più belle e riconoscibili. Un grandissimo autore. Un momento che porto con me e che mi ricorda che i sogni, a volte, iniziano proprio così: in una piazza, con una chitarra e la voglia di non smettere mai di crederci".
"Ma la cosa più bella è un’altra", ha poi aggiunto la cantante, "ogni giorno quella piazza si riempiva di persone che decidevano di fermarsi. Ad ascoltare. A emozionarsi. A condividere un pezzo di strada con me. E quando succede così spesso, non può essere un caso. Biagio Antonacci, grazie per la bella persona che sei. E grazie per aver arricchito la musica Italiana, con la tua arte. Ed io quando potrò, la porterò in giro per il mondo con me. A presto".
Il ‘precedente’ di Biagio Antonacci a Lucera
Questa è la seconda volta, nel giro di pochi giorni, in cui Biagio Antonacci conquista il web con un evento totalmente imprevisto. In precedenza era successo a Lucera, alla vigilia del suo concerto all’Anfiteatro Romano. In quel caso Antonacci si era affacciato a un balcone, davanti ai fan increduli, e aveva intonato proprio "Iris", tra i suoi pezzi forti. Lo stesso brano che ha cambiato la giornata di Nela a Bologna, e chissà quante altre vite ha toccato in tutti questi anni.
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